¿Boda en otoño? Copia el truco de estilo de María Pombo para lograr el conjunto de invitada perfecto

La temporada de bodas de otoño ya ha comenzado, y con ella, llega también la misión de buscar un look de invitada que no solo se adapte a la ceremonia en sí, sino también a las temperaturas que acompañan esta estación. La tarea no siempre resulta sencilla, especialmente si el enlace tiene lugar en enclaves con meteorología tan cambiante como el norte de España. Sin embargo, hay quien siempre se guarda algún as bajo la manga para resolver estos dilemas estilísticos, como ha demostrado María Pombo con su último conjunto. La influencer asistió ayer a la boda de una amiga en Pamplona y lo hizo con un vestido asimétrico ideal para vencer el entretiempo de la forma más práctica y con mucho estilo.

¿La duda que nos asalta durante en una boda en octubre? El temor a pasar demasiado frío o demasiado calor dependiendo de lo que escojamos. ¿La solución? Optar por vestidos como con el que ha posado María Pombo, un diseño largo pensado para ceremonias de tarde como a la que ella asistió, de corte recto y manga asimétrica. Se trata del modelo Palmeira de la firma española Baymo (219 euros), confeccionado en crochet elástico y con estampado en zigzag de líneas verdes, marrones y burdeos. Una opción perfecta para estos días en los que el termómetro comienza a bajar, aunque no de forma excesiva. Quizá por eso quiso aprovechar el momento para seguir utilizando las sandalias de tacón, que escogió en un tono metalizado para acompañar su look.

La capa, el accesorio que se cuela en los looks de invitada

Lo adelantaban las nuevas colecciones de otoño-invierno de varias firmas made in Spain y lo confirman influencers como María Pombo: la capa vaporosa es la obsesión de las invitadas con más estilo. La suya, en color berenjena y de corte medio, consigue darle un toque aún más elegante a su conjunto, combinando a la perfección con el estampado de su vestido. Un complemento que promete colarse en infinidad de conjuntos de este estilo durante la próxima temporada.