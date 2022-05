Prendas favorecedoras o que parecen carísimas: ¡este verano la moda te lo da todo! ¿Estás lista para sacar el máximo partido a tus looks?

Un color que resalte el bronceado, un vestido que realmente sea versátil, un modo de combinar la camisa para dar un giro a la ropa de siempre... Las periodistas de moda tenemos fama de ser muy exigentes a la hora de analizar las tendencias pero, al mismo tiempo, somos muy optimistas. Nuestro trabajo se basa, entre muchas otras cosas, en buscar y resaltar el lado bueno de las tendencias, con el objetivo de divulgarlas mientras te animamos a que las incorpores en tu día a día. Lo cierto es que la labor se ha vuelto más sencilla en los últimos años, pues cada vez más, los diseñadores trabajan teniendo en mente a diversostipos de mujeres y nosotras reducimos los prejuicios para atrevernos con determinados estilos. Aun así, no suele ser una misión fácil, lo admitimos.

Sin embargo, esta temporada nos ha sorprendido el número de ventajas que aportan las principales tendencias. ¿Los factores? Probablemente haya una fuerte influencia del body-positive, así como la apuesta por la comodidad que heredamos del confinamiento, pero más allá de eso, descubrimos detalles novedosos: colores que proporcionan un aspecto más lujoso a nuestra ropa; tipos de conjuntos que favorecen a mujeres de todas las alturas; detalles rejuvenecedores; y estilos que apuestan por la sostenibilidad y el feminismo. ¿Vestir o EPATAR? Esa es la cuestión esta temporada, y la elección es tuya.

Un color 'caro'

Fíjate en la imagen superior: es clásica, sí, pero a la vez es todo lo contrario. Se trata de la ilustradora Jenny Walton, y presume del estilo más preppy que hemos visto de que Olivia Palermo se convirtió en un icono y casi tuvimos que acuñar ese concepto para poder denominar su estilo. Jenny también ostenta un look muy old money, pero a la vez, novedoso, y su clave es aprovechar una de estas tendencias de primavera-verano que esconden altísimos beneficios.

No se trata solo del modelo clásico de gafas de sol negras ni de las joyas de perlas, que confieren un aire de 'señorita' inmediato: el color mandarina del vestido resulta clave para que el look parezca tan lujoso. Gracias a Jacquemus y Prada, se trata de uno de los protagonistas de la temporada y de los preferidos de Eva Longoria. ¿Y sabes el secreto de su éxito? Que es un color complicado, quizá el último que escogerías a la hora de adquirir una prenda cara, puesto que, a priori, se antoja difícil de combinar y de lucir a cualquier hora del día; pero no es así, y uno de sus mayores beneficios ese efecto wow que desprende la instantánea.

Para los altos, para los bajos: orden y coherencia

Esta es la peculiaridad de los sets de dos piezas que queremos lucir toda la primavera. Al combinar manga larga con pantalón corto (o minifalda), ambos con el mismo color o estampado, este tipo de conjuntos resultan elegantísimos, y tan pronto admiten esos 'zapatos Barbie' que hacen las delicias de las chicas bajitas, como sandalias planas, cuñas o bailarinas... ¡o incluso botas! ¿Conclusión? Cambiando de calzado, puedes lucirlo de principio a fin de la primavera.

Pero no creas que se trata de una microtendencia de vida breve en redes sociales. Las colecciones de lujo interpretan estos sets en todas sus versiones: Chanel, Alberta Ferretti y Carolina Herrera lo proponen completamente blanco; Christian Dior, en los tonos más vibrantes del pantone; Michael Kors, en rosa pastel; Moschino, con extravagantes estampados; y Versace en flúor. No hay mujer estilosa que pueda resistirse a su encanto.

Algo similar sucede con los monos ajustados, tanto esos largos que Kim Kardashian adora como la versión ciclista onmipresente en los últimos meses. Al igual que los conjuntos anteriores, tienen la cualidad de crear una imagen ordenada, tan beneficiosa ya seas muy alta o baja.

Desde hace varias temporadas, Balenciaga es su abanderado indiscutible, versionándolo en negro, y las reinas del trap lo han hecho suyo con estampados ostentosos en una reivindicación del cuerpo femenino. Pero no pienses que se trata de una de pieza compleja, solo apta para amantes de la moda callejera... En la imagen inferior, por ejemplo, la prescriptora de estilo Leonie Hanne luce un diseño ultrasofisticado de aire disco, aunque la inspiración ochentera es mucho más común esta temporada en los catsuits, y la encontrarás en las propuestas de Roberto Cavalli o Saint Laurent.

Dosmilera, luego juvenil

Seguramente, estés pensando que vamos a omitir las referencias a la moda y2k, pues para muchos se antoja complicadísima: cintura baja, escote palabra de honor, estampados militares... Es difícil, no te lo vamos a negar, pero ¿acaso has reparado en su poder rejuvenecedor? Esta tendencia resta años en cuestión de segundos, y se debe a que nos remite a los adolescentes de la generación Z automáticamente. ¿No te atreves con lo que mencionamos? Prueba con su vertiente beauty: mechas marcadas, orquillas de colores, doble moño, brillo de labios...

Más allá de las apariencias: feminismo y sostenibilidad

La moda es mucho más que ropa, y el mensaje es lo que de verdad importa. En los últimos meses, Rihanna nos ha ido dejando con la boda abierta en cada aparición embarazada: con sus looks, no solo ha sacudido el sector de la moda premamá, sino que ha puesto de manifiesto los cambios estéticos que su cuerpo ha ido sufriendo en vez de disimularlos.

La exhibición del vientre abultado rompe todos nuestros esquemas de estilo de embarazada y marca un hito feminista del que se van haciendo eco otras celebridades como Lou Doillon (en la imagen inferior) y millones de gestantes anónimas en todo el mundo.

Y por último, no podíamos dejar de eludir al auge de la moda vintage, a la que ha sucumbido incluso Jennifer Lopez. Hemos dejado de comprar ropa por impulso para apostar por un armario consciente, reducir el consumo y volver a lo esencial. Por otro lado, la moda estival también siempre es más sostenible por el simple motivo de precisar menos tejidos, y parece que Miu Miu se lo ha tomado en serio reduciendo faldas y tops a la mínima expresión; ¡y mira qué acogida ha tenido!

¿Te das cuenta? Siempre tenemos en cuenta las cifras. Es posible que la prensa de moda sea optimista, pero también extremadamente objetiva: se trata de una industria donde cada diseño (y tendencia) tiene un precio, y nosotros, toda la información al respecto.

