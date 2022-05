Adiós 'microtendencias', la moda lenta con sello español define el armario de la temporada

La moda lenta con sello español no siempre recibe la visibilidad que merece. Desde la plataforma multimarca ES Fascinante buscan cambiar esta situación y poner en valor el trabajo de esas firmas independientes alejadas de los gigantes textiles y abanderadas de una filosofía donde la sostenibilidad, el diseño y la artesanía van de la mano. Valentina Suárez-Zuloaga y su madre Margarita Ruyra de Andrade, cofundadoras de ES Fascinante, han dado un paso más con su proyecto al organizar el primer desfile de la plataforma, bautizado con el nombre de Raíces. El lugar elegido para celebrarlo no podía ser más simbólico: el Museo Balenciaga de Guetaria, ciudad natal del legendario modista. El show ha tenido lugar en el marco de San Sebastián Moda Festival, la fashion week vasca que este año ha celebrado su 17º edición. Tras varios días de nervios y preparación, el balance es más que positivo: "Estamos felices, hemos hecho un gran esfuerzo de coordinación y organización que ha merecido la pena. Lo más importante para nosotras es haber podido dar visibilidad sobre la pasarela, por primera vez, a nuestras fascinantes creadoras, una comunidad que crece y se consolida", explican desde la marca en los días posteriores al desfile.

Esta pasarela de firmas emergentes mira hacia el futuro pero teniendo presente los orígenes, las raíces que dieron nombre al desfile. Entre las marcas seleccionadas para verse en el Museo Balenciaga, ha habido espacio para sellos consolidados, como Miguel Marinero o Devota y Lomba, pero también para otras apuestas que acaban de aterrizar, por ejemplo Diddo Madrid o Leyre Doueil, un sello de Santurtzi por el que la reina Letizia apostó el pasado verano para su visita al País Vasco. Pero, ¿cómo se han elegido las firmas que han formado parte del desfile? "Nosotros invitamos a todos nuestros creadores a participar y después, de acuerdo a las piezas con las que íbamos a contar, diseñamos un desfile con cuatro apartados: baño, playa, urbano e invitada", responden las fundadoras de la plataforma acerca del proceso. En total 40 looks, divididos en cuatro pases cromáticos, han dado forma al desfile.

Algunos de los bolsos vistos sobre la pasarela han sido confeccionados para la ocasión, pero la mayoría de accesorios forman parte de las propuestas de ES Fascinante para la temporada. Desde originales tocados de formas curvas, hasta pañuelos estampados lucidos sobre la cabeza o sombreros de ala ancha repletos de glamour, los complementos han tenido un peso destacado entre las propuestas, aunque no han conseguido robar el protagonismo de algunas de las piezas más especiales. Los vestidos largos de tejidos livianos que acompañan al cuerpo de Atelier Aletheia han contrastado con el dos piezas estampado de Arena Martínez o los diseños con volumen de Sophie et Voilà.

- El desfile de ES Fascinante en 10 tendencias clave

Compras a tiempo real

Teniendo en cuenta que se ha presentado una colección veraniega, donde la moda de baño se intercaló con looks de invitada y conjuntos urbanos de aire chic, tiene sentido que se haya elegido un formato de see now-buy now. En cada uno de los asientos reservados para los asistentes del desfile, se podía encontrar un código QR que dirigía a una web creada para la ocasión, donde se aglutinan todos los estilismos vistos en Raíces, a la venta desde el mismo momento en que salen a la pasarela.

Después de este primer desfile en el Museo Balenciaga, el pasado sábado se celebraron otros dos shows en el Museo San Telmo de San Sebastián, otra emblemática localización. El primero de ellos, Noche y día, proponía varios looks diferentes, con las mismas prendas pero adaptados a distintos momentos de la jornada. Noches fascinantes fue el broche final de esa semana de moda lenta con sello español. Desde ES Fascinante no descartan repetir la experiencia y destacan lo innovador del formato y la oportunidad que supone para las firmas más pequeñas: "A lo mejor con estos desfiles se abre un nuevo camino para que grandes y pequeños colaboren y se de la visibilidad que merecen a estos últimos".