La última ocurrencia de Marta Ortega: un elegante vestido satinado con cárdigan de punto 'oversize'

Siempre ha estado en el panorama empresarial de la compañía familiar, pero es ahora que Marta Ortega está asumiendo su rol más significativo como presidenta de Inditex. Y quién mejor que ella para asumir este cargo, pues no solo conoce los entresijos del negocio sino que ha demostrado estar a la cabeza de las últimas tendencias, como la 'red de pescar' que ha fascinado a Penélope Cruz o las lentejuelas que invaden los catálogos esta temporada. Es tal su influencia que ha congregado a los pesos pesados de la moda en A Coruña para la apertura de Peter Lindbergh: Untold Stories, una exposición pública que celebra la obra de este memorable fotógrafo fallecido en 2019. En perfecta sintonía con las imágenes en blanco y negro, la heredera ha optado por un look total black con el que reafirma su pasión por las siluetas oversize.

VER GALERÍA

- Siete veces en las que Marta Ortega ha sido la mejor embajadora de Inditex

Una combinación inesperada: vestido satinado y cárdigan de punto

Acompañada por su querido amigo Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, Marta ha posado junto a las icónicas fotografías de Lindbergh con un estilismo híbrido que conjuga elegancia y comodidad, táctica que ella domina como pocas. El conjunto está compuesto por un sofisticado vestido de escote palabra de honor con falda midi acampanada, un cárdigan largo de punto acanalado y corte oversize anudado cual capa al cuello, y botas de piel negra, punta cuadrada y tacón grueso. Hablamos de una fórmula que conoce bien, ya que hace apenas unos días acudía a la hípica en Madrid con un majestuoso abrigo floral que combinó con pantalones 'cargo' y deportivas chunky.

VER GALERÍA

- Otro look viral para Marta Ortega: un abrigo camel que lo cambia todo y zapatillas de tendencia

Dos estilismos total black muy distintos

Naomi Campbell ha sido otra de las célebres personalidades de la moda convocadas en Galicia para este singular evento y parece que siguió los códigos impuestos por la presidenta de Inditex, pues también se ha decantado por un look al completo en color negro. La modelo, no obstante, no ha pasado la oportunidad de recurrir a un romántico vestido de estampado floral, que ajustó a su cuerpo con un cinturón de hebilla dorada y remató con botas altas. Ortega, por su parte, no solo ha preferido piezas totalmente lisas sino que ha prescindido de joyas vistosas, portando únicamente un fino collar de brillantes con detalles florales, y ha recogido su melena dorada en un meticuloso moño, dos elecciones que reafirman la sobriedad de su estilismo.

VER GALERÍA

- Marta Ortega, una invitada de fucsia con un original diseño relajado y 'taconazos' transparentes

Su silueta preferida

A nadie cogió por sorpresa que Marta Ortega figurase entre las invitadas mejor vestidas a las bodas de alta sociedad este verano. Con vestidos tan originales como apropiados, inspiró a las fieles compradoras de Zara en cada nuevo evento. De hecho, entre ellos se encuentra su apuesta más viral hasta el momento: el vestido-batín fucsia que ha conquistado a la generación Z de cara a las celebraciones de invierno. Y es que la heredera sabe cómo adaptar cualquier pieza de diseño holgado para que resulte extrafavorecedora, haciendo ajustes a nivel de la cintura o apostando por escotes de riesgo y faldas de largo medio que alarguen la figura al máximo.

Loading the player...

Marta Ortega, su lado más personal