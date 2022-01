Marta Ortega, tras su nombramiento como presidenta de Inditex, reaparece en A Coruña junto a Naomi Campbell

Apenas horas después de conocerse su nombramiento como presidenta de Inditex, Marta Ortega reunió a grandes nombres de la moda nacional e internacional en una fiesta homenaje al fotógrafo Peter Lindbergh. La exposición en memoria del fotógrafo de moda, fallecido en 2019, recala en A Coruña tras su paso por Italia o Alemania gracias a la influencia de Marta y su amistad con el profesional, que firmó las fotos de su boda con Carlos Torreta en 2018. Antes de su apertura al público, Marta Ortega, que en abril cogerá las riendas de la compañía familiar, junto a su marido Carlos, reunió a relevantes nombres del sector en una cena celebrada en el Muelle de Batería de la ciudad gallega. Benjamin Lindbergh, hijo del fotógrafo, Naomi Campbell, Jon Kortajarena, Esther Cañadas, Rossy de Palma, la modelo francesa Marie Sophie Wilson, Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, Clare Waight Keller, la primera mujer directora creativa de Givenchy (abandonó la marca en 2020) y el fotógrafo británico David Sims son algunos de los nombres que acompañaron a Marta en este gran estreno.

El director de cine y guionista Luca Guadagnino, el maquillador Stéphane Marais, el estilista Karl Templer, el fotógrafo de moda sueco Mikael Jansson, el arquitecto Vincent Van Duysen, la peluquera francesa Odile Gilbert, el diseñador de interiores belga Axel Vervoordt, el fotógrafo de moda británico David Sims, el cineasta Luca Guadagnino, y Diana Picasso, nieta del pintor Pablo Picasso e historiadora de arte, convirtieron esta fiesta en la cita más importante de la moda. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, el rector de la Universidad de A Coruña (UDC), Julio Abalde, y directivos de Inditex como el todavía presidente, Pablo Isla, y el nuevo consejero delegado, Óscar García Maceiras, también estuvieron entre los asistentes.

Las imágenes del recordado fotógrafo que forman parte de esta inigualable muestra fueron las auténticas protagonistas. Descrita por el Financial Times como uno de los eventos culturales más relevantes del mundo, está comisariada por el propio Peter Lindbergh poco antes de su muerte en colaboración con la Fundación Lindbergh, bajo la dirección de Benjamin Lindbergh, hijo del fotógrafo. Bajo el título de Untold Stories, se exhiben más de 150 imágenes, algunas de ellas de las mujeres más famosas del mundo de la moda y el cine. Naomi Campbell, que fue una de sus musas, Charlotte Rampling, Uma Thurman, Penélope Cruz y Rosalía estuvieron frente al objetivo de Lindbergh. La exposición se podrá visitar hasta el 28 de febrero de 2022.

Marta Ortega estuvo en el funeral de Lindbergh en 2019

El 4 de septiembre de 2019 Peter Lindbergh fallecía con 74 años, dejando un gran vacío en el mundo de la moda, al que dedicó gran parte de su vida y en el que destacó como uno de los fotógrafos más prestigiosos. Su trabajo, caracterizado por las imágenes en blanco y negro rugoso, supuso una revolución que rompía con el canon de belleza imperante en el sector. En su funeral, que se celebró tres semanas después de su muerte, en la iglesia parisina de Saint Sulpice se pudo ver a Marta y a multitud de conocidos representates de la moda y la cultura. Cuando Peter falleció, el diseñador Alber Elbaz compartía una divertida imagen de ellos dos paseando junto a Marta, quien reaccionaba rápidamente a esta instantánea. "Me encanta esta foto de nosotros. Le echaremos de menos de verdad", escribió.

Madre de dos hijos y vinculada a la moda por partida doble: el lado más personal de Marta Ortega

Tal y como comunicó la compañía, Marta asumirá su cargo como presidenta de Inditex en el mes de abril en sustitución de Pablo Isla. La hija de Amancio Ortega se confesó ilusionada y muy comprometida con la empresa familiar que conoce a la perfección. “He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria”.

