Marta Ortega tras su nombramiento: ‘Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres’

Marta Ortega Pérez, la hija del fundador de Inditex Amancio Ortega, será la presidenta del grupo textil, con carácter de consejera dominical, a partir del 1 de abril de 2022. El Consejo de Administración, a iniciativa de su actual Presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega, ha aprobado este nombramiento como Presidenta del Grupo en sustitución de Pablo Isla, quien asumió dicha posición cuando Amancio se retiró, y para el que Marta Ortega solo ha tenido palabras de agradecimiento por su gran labor durante los 17 años que ha estado al frente de esta empresa, primero como Vicepresidente y Consejero Delegado desde 2005 y, a partir de 2011, como Presidente.

-La entrevista en la que Marta Ortega anticipó su ascenso a la presidencia de Inditex

VER GALERÍA

"Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro Grupo sino también a la industria de la Moda en general", ha señalado Marta Ortega, que comenzó su andadura en el año 2006 en Inditex, un conglomerado al que pertenecen siete empresas de ropa, entre las que se incluyen Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho y Uterqüe.

-El 'best seller' de Zara con el que Marta Ortega ha sorprendido en los desfiles de París

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria". Por último, ha querido agradecer este nombramiento con el compromiso de seguir haciendo crecer a la compañía que vio nacer gracias a su padre. "Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", reveló.

-Las imágenes más románticas de Marta Ortega y su esposo Carlos Torretta

VER GALERÍA

Marta Ortega, de 37 años, empezó a trabajar en Zara hace quince años, cuando aceptó un puesto como dependienta en la tienda londinense de King’s Road tras graduarse en International Business por la European Business School-Regent’s University de Londres. “La primera semana pensé que no sobreviviría”, señalaba. "Pero luego, desarrollas una especie de adicción a la tienda. Algunas personas nunca quieren salir de ahí. Es el corazón de la compañía", contaba la hija de Amancio, que visita las tiendas de Zara asiduamente. Durante todos estos años ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

Tal y como ha declarado tras conocer su nombramiento y como ya adelantó en su entrevista en la revista del Wall Street Journal, ha querido dedicar su vida a continuar el legado de sus padres -también creció bajo la atenta mirada de su abuela materna, una mujer emprendedora que sacó adelante a sus ocho hijos trabajando como costurera y limpiadora- y ha querido ante todo dejar claro que siempre estará "en el lugar donde se considere que soy más necesaria".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.