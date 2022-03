De su vida en Nueva York a formar una familia con Marta Ortega: así es Carlos Torretta

Loading the player...

Carlos Torreta no solo le robó el corazón a Marta Ortega cuando se enamoraron en 2016. El hijo del conocido modisto Roberto Torretta y Carmen Echevarría ha dejado constancia de la buena sintonía que mantiene también con la familia Ortega en todas y cada una de las apariciones que la familia ha hecho en público. Además, las muestras de afecto del empresario con su mujer, su hija Matilda (1) y el hijo que Marta Ortega tuvo con el jinete Sergio Álvarez, Amancio (8), se han convertido en una constante cada vez que el agente de modelos es fotografiado junto ellos. Carlos Torretta y Marta Ortega no solo se han convertido en la pareja ideal, sino que además, han formado una bonita familia que derrocha felicidad en todas sus apariciones. Pero, ¿quieres conocer mejor al hombre que ha enamorado a Marta Ortega? ¿Cómo le definen quienes le conocen y cómo fue su vida hasta que conoció a la hija pequeña de Amancio Ortega? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

