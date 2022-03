Marta Ortega, una invitada de fucsia con un original diseño relajado y 'taconazos' transparentes

Las apuestas innovadoras, alejadas de los looks más típicos, definen muchos de los looks de invitada de Marta Ortega. En los últimos meses, hemos podido ver a la empresaria tanto con diseños de inspiración minimalista, como el slip dress marrón chocolate que combinó con un original maxijersey en una boda a comienzos de julio, como con apuestas de alto impacto, por ejemplo el vestido de corte sirena con cristales bordados que seleccionó para la boda de Felipe Cortina y Amelia Millán. Hoy, en el enlace de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet, celebrado en Jerez de la Frontera, la empresaria ha vuelto a convertirse en inspiración para esas invitadas que buscan desmarcarse de las apuestas básicas. Con un original diseño satinado de líneas relajadas en color fucsia, Marta Ortega ha demostrado su gusto por las tendencias al completar el estilismo con unas originales sandalias de tacón transparente. Analizamos el look al detalle.

Acompañada de su marido Carlos Torretta, Marta Ortega ha sido fotografiada a las puertas de la iglesia con un look de invitada perfecto para esta época del año. Se trata de una propuesta de corte relajado en un vibrante color rosa que se desmarca del clásico vestido. El diseño, cuya longitud se alarga más allá de los tobillos, presenta una silueta cruzada, que se ajusta en un lateral con una lazada informal. Este vestido-batín podríamos definirlo como un híbrido entre el popular wrap dress y el vestido camisero, ya que el modelo añade un sencillo cuello de camisa. Debajo de esta apuesta, se puede observar que hay otro diseño del mismo tono.

A la hora de completar el look de invitada, Marta ha sucumbido al contraste cromático al añadir un collar dorado con piedras verdes y un bolso de asa amarilla Por último, destacan las sandalias, una llamativa creación también en color rosa que combina la clásica hebilla al tobillo con un tacón transparente de varios centímetros de altura. Un guiño a las tendencias que funciona como el perfecto toque final.

- ¿Boda a la vista? Marta Ortega inspira a las invitadas y madrinas

Esta elección poco tiene que ver con el vestido elegido por Marta para la preboda, celebrada en la noche de ayer. Entonces, la empresaria se decantó por un vestido blanco de inspiración griega, repleto de pequeños volantes y combinado con unas sandalias blancas de tachuelas. Además, para el look de noche lució la melena suelta, peinada con raya en medio, mientras que para el enlace de hoy ha preferido recoger el cabello en un sencillo moño bajo, perfecto para dotar de protagonismo al look.