Tres generaciones de 'royals' se visten de rosa: los looks de Silvia, Victoria y Estelle de Suecia Abuela, madre e hija recibieron a Federico y Mary de Dinamarca en Estocolmo con estilismos coordinados

Los principales miembros de la Casa Real de Suecia dieron la bienvenida este lunes por la mañana a Federico y Mary de Dinamarca con un simbólico acto en el que incluso estuvieron involucradas las embarcaciones reales de ambas monarquías. Aunque la complicidad entre todos fue lo que más llamó la atención inicialmente, caímos en cuenta de inmediato de que tanto la reina Silvia como su hija, la princesa heredera Victoria, y su nieta, la pequeña Estelle, habían planificado una conexión especial a través de sus looks para recibir a los reyes daneses. ¿Sabes a qué nos referimos?

Tres generaciones unidas por el rosa

Abuela, madre e hija coordinaron sus estilismos de cara a la llegada de Federico y Mary de Dinamarca a Suecia, donde el recién proclamado monarca y su mujer permanecerán dos días. No es la primera vez que la princesa Estelle, de 12 años, emula la forma de vestir de Victoria porque en el pasado incluso han llegado a comprarse un mismo diseño, concretamente del gigante sueco H&M, en sus respectivas tallas.

Lo que sí sorprendió es que la reina Silvia, a sus 80 años, se apuntase a la tradición que su primogénita mantiene con la niña. En esta oportunidad, las tres vistieron de color rosa, mientras que Sofia de Suecia, la mujer del príncipe Carlos Felipe, llevó un vestido blanco que conectaba con el de Mary.

Los looks de Victoria, Estelle y Silvia de Suecia para recibir a los reyes de Dinamarca

Victoria llegó de la mano de su marido, Daniel Westling, a Skeppsbron, enfundada en un conjunto rosa palo, de Christer Lindarw. Sobre el look, el diseñador comentó en sus redes sociales: "Me siento muy honrado de que me encargasen diseñar para la princesa heredera Victoria". También mencionó al personal que participó junto a él en la realización de estas tres piezas, Tim Mårtenson y Birgitta Jonsson, que son especialistas en patronaje y sombrerería.

Se trata de un vestido midi de silueta recta con flores tridimensionales sobre el pecho, un abrigo acampanado de estilo años 60 y un tocado con forma de flor que sujeta su moño de bailarina en la parte de atrás de la cabeza. Contrastó todo con unos guantes de piel negros, un bolso de mano trenzado, de Abro, y salones a juego, de Gianvito Rossi.

La princesa Estelle, al igual que su madre, se decantó por esta gama femenina y discreta, gracias a un vestido muy romántico que tiene volantes de encaje bordados por capas a lo largo de toda la pieza, desde el cuello hasta el bajo de la falda. Descubrimos que el diseño pertenece al catálogo de la firma Malina y que se vende en otros colores, como el gris, el negro o el verde agua, por 285 euros. En cuanto al calzado, dado que apenas se está convirtiendo en una adolescente, no eligió zapatos de tacón sino, en su lugar, unas bailarinas nude.

Su abuela, no obstante, quiso diferenciarse un poco al seleccionar una tonalidad de rosa mucho más intensa: el fucsia. Y por si fuera poco, esta se enfrentaba a un potente amarillo en el estampado de pata de gallo que compone el traje hecho a medida de la monarca sueca y se remata con un sombrero tipo pillbox. Como complementos, eligió un bolso vintage de cocodrilo burdeos, de Loewe, guantes de ante burdeos y salones con tacón bajito.

