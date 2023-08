Victoria de Suecia sigue los pasos de doña Letizia con un look de lo más patriótico ¡a juego con su hija! La heredera al trono sueco se ha coordinado con la princesa Estelle, de 11 años, para recibir a la selección femenina de fútbol en Estocolmo

La celebración de la Copa Mundial de Fútbol Femenino ha traído una enorme alegría a los países triunfadores, todos europeos, pero especialmente a España, que finalmente se alzó con el codiciado trofeo. Allí estuvo la Reina para festejar junto a la selección, vestida con un traje 'rojo Letizia', en compañía de la infanta Sofía. La mujer de Felipe VI tiene la costumbre de hacer guiño a los deportistas nacionales con sus looks, casi siempre por medio de aquel simbólico color, que es un sello no solo de su propio estilo sino también de la bandera española. Y parece que otra conocida mujer de la realeza ha tomado nota de su truco porque Victoria de Suecia y la princesa Estelle han optado por recibir a las jugadoras de su país, ganadoras del bronce, con dos looks coordinados de rebosante patriorismo.

Victoria de Suecia, a juego con su hija para rendir homenaje a las ganadoras del bronce

La heredera al trono ha apostado por la sobriedad con un vestido ultrafemenino, de Ulla Johnson, confeccionado en tejido de popelina de algodón orgánico color azul marino, que presenta mangas abullonadas, un escote en forma de 'V', cintura elástica con lazada para realzar su figura y una falda midi de paneles en vuelo. Lo ha conjuntado con unas sandalias de tacón al tono, de Saint Laurent, así que en principio no podríamos asumir que ha intentado mandar un mensaje a las deportistas suecas con su estilismo. La sorpresa ha llegado cuando nos fijamos en la pequeña Estelle, de 11 años, que no se ha separado de su madre durante todo el encuentro.

Para este encuentro con la selección femenina de fútbol, que ha tenido lugar en el Palacio Real de Estocolmo, la princesa Estelle ha llevado un bonito vestido amarillo que se asemeja al de su madre por las mangas abullonadas, así como por la cintura ceñida con una lazada que culmina en una falda acampanada. El cuello redondo le da a este diseño de la firma Bonpoint, bautizado como Giselle, un distintivo aspecto 'retro', en sintonía con su elección de calzado, unas clásicas bailarinas blancas.

Lo que más ha llamado la atención, no obstante, ha sido la coordinación entre madre e hija para rendir homenaje a las ganadoras del bronce: forman con sus estilismos la bandera de Suecia, al combinar el azul marino del vestido de Victoria y el potente amarillo del que luce Estelle.

Madre e hija coordinan sus looks

Mientras que el benjamín de Victoria y Daniel de Suecia, el príncipe Oscar, ha sido mucho más explícito en su apoyo, limitándose a vestir el propio uniforme de la equipación nacional, madre e hija sí han querido experimentar con la moda para prestar apoyo a las jugadoras de una forma original. De hecho, podríamos intuir que ambas disfrutan de planificar estilismos a juego, ya que también se coordinaron para la celebración del 46º cumpleaños de la heredera al trono, el pasado mes de julio.

Esa vez, Victoria de Suecia nos fascinó con una romántica propuesta de encaje blanco que inicialmente nos costó fichar en los catálogos de la temporada, aunque pronto supimos que se trataba de un diseño de la colección sostenible de H&M y que databa del año 2016. El modelo original presenta un cuello cisne con mangas largas, así que la heredera al trono decidió modificarlo radicalmente para su celebración estival. Tras la estela de su madre, la princesa Estelle llevó también un vestido de encaje blanco, de la firma Designers Remix, que se confeccionó con tejidos de una prenda anterior.

