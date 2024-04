Las vacaciones secretas de Victoria y Daniel de Suecia con sus hijos en Palma

Victoria y Daniel de Suecia han dado la bienvenida a la primavera en Palma. El matrimonio ha viajado a la capital de Mallorca con sus dos hijos, los príncipes Estelle y Oscar, de 12 y 8 años. Según hemos podido saber, este lunes, 1 de abril, la Familia Real disfrutó de un agradable almuerzo en el restaurante Mar de Nudos, situado en pleno puerto deportivo y con unas espectaculares vistas a la Catedral. "Comieron aquí con unos amigos", nos han dicho desde el establecimiento.

Su llegada, nos cuentan, no les pilló de sorpresa a los trabajadores del local, ya que habían reservado una mesa previamente. La comida discurrió con la misma intimidad que la del resto de comensales. Nadie les pidió una foto y tampoco ha transcendido exactamente qué platos eligieron, aunque el restaurante tiene dos menús disponibles, uno de comida mediterránea y otro de comida japonesa.

Esta escapada ha coincidido con las vacaciones de Pascua de la heredera al trono. Su último acto oficial fue el 27 de marzo y no tiene previsto regresar al trabajo hasta el próximo lunes, 8 de abril.

No es la primera vez que Victoria de Suecia elige España como destino de vacaciones. En 2013 estuvo con su marido y su hija, todavía no había nacido Oscar, en la pedanía nijareña de Aguamarga, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata (Almería). Junto a ellos también estaban Guillermo y Máxima de Holanda con sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane. Los turistas presumieron entonces de haber coincidido con ambas familias mientras paseaban por la zona, compraban en el supermercado o practicaban footing. "Nos congratulamos por esta elección y esperamos que no sea su única estancia, sino que repita", dijo el entonces alcalde de Níjar.

Tampoco es la primera vez que la Princesa visita Mallorca. En agosto de 2017 aterrizó en la isla balear para asistir a la boda de su prima Helena Sommerlanth, que se celebró en la Catedral de Palma. Tras la ceremonia, Victoria agradeció el cariño de los baleares con un “gracias” en perfecto castellano.

