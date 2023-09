Estelle de Suecia impacta a sus 11 años con un vestido de gala de su madre, la princesa Victoria

Este año el rey Carlos Gustavo de Suecia cumple cinco décadas en el trono, una fecha muy señalada en el calendario en honor a la que se han organizado diferentes festejos en la capital sueca, los cuales comenzaron ayer con un recital celebrado en el Palacio de Drottningholm. A la misma asistieron tanto los Reyes como sus hijos y algunos de sus nietos, entre ellos, la princesa heredera Estelle, quien se convirtió en una de las protagonistas de la velada gracias tanto a su dulzura como a su acompañante -su hermano pequeño Oscar- y su look, que tomó prestado del armario de su madre.

El vestido más comentado de la velada

En esta cita, Victoria de Suecia ha triunfado con un precioso vestido largo asimétrico en tono coral y sus hermanas han hecho lo propio con diseños que ya habíamos visto pero siguen encantándonos. Además, Mary de Dinamarca ha vuelto a dar una lección de estilo y sostenibilidad al darle una nueva vida a uno de sus diseños de gala. Sin embargo, el estilismo que ha acaparado todas las miradas ha sido el de la benjamina de la familia, Estelle de Suecia. A sus 11 años, la Princesa ha vuelto a vestirse de largo reafirmando que su madre es su mayor referente de moda.

Su look más especial

Aunque no es habitual que royals tan jóvenes apuesten por diseños de gala de este tipo -aún no hemos visto a la princesa Leonor ni a la infanta Sofía vestidas de largo como tal-, no es la primera vez que Estelle lo hace, de hecho, ya acaparó todas las miradas el verano pasado durante la celebración del 18 cumpleaños de Ingrid de Noruega. Eso sí, esta vez ha sido más especial, puesto que el modelo que ha lucido pertenecía a su madre.

Se trata de una creación perteneciente a la línea Conscious de H&M, firma sueca que adora Victoria, confeccionada en un tejido de tul verde oliva. Cuenta con cuello a la caja, cuerpo sin mangas, corte a la cintura y falda hasta los pies en línea 'A', y está decorada a base de volantes, drapeados y volúmenes ideados para realzar la figura. Como tanto la altura como la silueta de madre e hija son, evidentemente, diferentes, la prenda ha sido modificada y adaptada al cuerpo de la pequeña, quien ha rematado con unas bailarinas metalizadas y bolsito de mano a juego, además de finas joyas y un lacito en la coleta.

Fue en febrero de 2021 cuando vimos este vestido por primera vez. La princesa Victoria lo llevó para recoger virtualmente -ya que la gala no pudo celebrarse de forma presencial debido a la pandemia- un premio que le otorgó la revista QX Magazine por su implicación en el Orgullo de Estocolmo. Posteriormente, en junio de 2022, se lo volvió a poner en una visita oficial a los Países Bajos. En ambas ocasiones lo combinó con pendientes largos y un tocado metalizado con motivos florales.