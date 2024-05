Federico y Mary de Dinamarca conceden su primera entrevista como Reyes y hablan de las dificultades de su nuevo cargo

Federico y Mary de Dinamarca se encuentran realizando su primera gira internacional como Reyes a bordo del espectacular buque real Dannebrog, una especie de palacio flotante que data del año 1932. Una cita que llega cuatro meses después de la proclamación del Jefe de Estado y que llevará al matrimonio a algunos países vecinos, como Suecia y Noruega, con la intención de estrechar lazos con ellos. Un viaje que el soberano danés y su esposa han aprovechado para conceder una entrevista televisiva en la que han hablado sobre los retos a los que han hecho frente en estos primeros meses en el trono y el futuro de su reinado.

Las espectaculares esmeraldas que Mary de Dinamarca ha elegido para su primer retrato de gala como Reina

VER GALERÍA

La abdicación de la reina Margarita - que fue anunciada por sorpresa el 31 de diciembre de 2023 y se hizo oficial el pasado 14 de enero- hizo que Federico y Mary hayan tenido que adaptarse a su nuevo cargo y responsabilidades contrarreloj. Una transición que no ha sido del todo sencilla para ellos. “A veces ha sido abrumador. Ha habido muchos cambios y hubo que tomar muchas decisiones, tanto grandes como pequeñas. No todo puede suceder en un instante”, ha confesado la Reina frente a las cámaras del canal TV2.

VER GALERÍA

Un sentimiento que también ha experimentado Federico X, que en febrero y Semana Santa se tomó unos días de vacaciones privadas en familia que han suscitado mucha polémica, puesto que no es usual que un monarca descanse de forma tan prematura. "Independientemente de que ya sepamos como funciona todo, todavía hay muchas cosas nuevas como dirigir un consejo de Gobierno, determinadas audiencias o recepciones de embajadores. Sabes que es parte del trabajo, pero es nuevo para mí”.

VER GALERÍA

Christian de Dinamarca, con su padre y su abuela en un acto de gran simbolismo dinástico como heredero

VER GALERÍA

Sin embargo, una vez pasado este periodo de adaptación, Federico y Mary tienen muy claro cuáles son los propósitos que quieren llevar a cabo y las actividades en las que se van a volcar en el tiempo que estén reinando con el objetivo de mejorar el presente y futuro de los daneses. “No hemos marcado una ruta fija, pero sí una buena dirección. Vamos a continuar el camino que hemos trazado con nuestro interés por la naturaleza, las comunidades y los negocios. Queremos ser una pareja real visible y presente en toda Dinamarca”, ha señalado Mary.

VER GALERÍA

Federico X recuerda con cariño el día de su proclamación

El pasado 14 de enero se vivió una jornada histórica en Dinamarca. La reina Margarita ponía fin a 52 años de reinado abdicando en favor de su primogénito, que pasaba a ser el rey Federico X. Un día en el que el soberano no pudo evitar emocionarse - dejando una estampa muy similar a la del día de su boda cuando esperaba entre lágrimas a su mujer en el altar- y de la que conserva un recuerdo con especial cariño. “Quizás lo más emotivo fue cuando Mary y los niños salieron al balcón de Christiansborg y se quedaron detrás de mí y yo tenía a la ciudadanía ahí delante saludando. Me sentí muy feliz en ese momento. Fue una de las cosas más increíbles que he experimentado en mi vida”.

La primera decisión de Federico X: un discurso que pasa a la historia