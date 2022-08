Máxima reaparece con un top de volantes y los vaqueros anchos que te hacen ver más alta En su primera cita tras las vacaciones, la reina de los neerlandeses ha replicado su look favorito para los meses de calor

Los miembros de las monarquías europeas retoman sus actividades después de unas merecidas vacaciones de verano. Para la Familia Real de Países Bajos, el momento ha llegado. Máxima ha regresado al trabajo en su visita al programa MIND US, donde ha hablado de la importancia de la salud mental de los estudiantes. Volver a la rutina siempre es complicado, pero el look adecuado puede hacer de esta una experiencia llevadera, incluso agradable. En este caso, la reina holandesa no ha querido arriesgar y se ha enfundado en su confiable estilismo de top ultrafemenino y vaqueros anchos, dos prendas que recicla año tras año en los meses estivales.

Top de volantes con vaqueros anchos, el tándem más cómodo y elegante

Podríamos contar con una mano las veces que hemos visto a Máxima recurrir a la moda deportiva. Incluso cuando se trata de eventos que exigen plena movilidad al cuerpo, consigue mantenerse fiel a su estética y no por ello sacrifica sus labores de Reina. En esta inauguración del curso escolar, la mujer del rey Guillermo ha llevado un top de seda con flores grabadas dotado con volantes arquitectónicos, mangas cortas y un sobrio escote redondo en conjunto con vaqueros palazzo de tiro alto, ambos de Natan. Estos últimos cumplen la función de estilizar el cuerpo al máximo, a lo cual la Reina -siempre reticente a ir de plano- ha sumado unas plataformas de efecto piel de serpiente.

Sus sandalias se plataforma 'XL' con tacón alto, de Miu Miu, le sirvieron para eludir los estragos del stiletto sin poner en riesgo el estilo. Como es habitual, la moderación estuvo ausente al momento de abrir el joyero de la Reina. Ha complementado el ensamblaje con unos pendientes largos de cuentas anaranjadas de la firma Miccy, visibles gracias a su peinado de moño pulido; su pulsera artesanal con diseño de ojo, de Marianna Goulandris; un clutch sobre de tejido vaquero y el sofisticado reloj Tank, de Cartier, que también ostentó Meghan Markle en el estreno de su nuevo podcast.

Un look estival que nunca falla y suma centímetros

La reina de los neerlandeses tiene una fórmula de acierto seguro para sus escasas citas de verano. Tanto en días previos a su salida de vacaciones como en los primeros compromisos a la vuelta, Máxima pone en valor la comodidad con una combinación elegante y versátil de top de volantes con manga corta, un ejemplar de Natan que posee además en color blanco, pantalones anchísimos de tiro alto y zapatos de plataforma. En julio de 2019, acudió al Teatro de Tamboer para promover la educación musical en las escuelas con la misma blusa, un palazzo de lino beige y alpargatas de cuña.

En julio de 2021, visitó al Centro de Transporte y Logística de Nieuwegein con un estilismo muy similar, pero en lugar de decantarse por pantalones ligeros tipo sastre, escogió ese par de vaqueros anchos y su bolso clutch de tejido denim, dos de las piezas que rescató esta semana. En cuanto a las plataformas, cambió las alpargatas por unas sandalias de cuña de esparto, de Jimmy Choo. Un año antes, Máxima vistió el mismo conjunto en un recital de música infantil.