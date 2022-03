Comienza la despedida de Melania Trump a lo grande con un lookazo para el recuerdo

La Navidad de 2020 será un acontecimiento peculiar para la mayoría de nosotros, pero agridulce por partida doble para el matrimonio Trump, quienes no tardarían en despedirse del que ha sido su hogar en los últimos años. Por ello, la tradicional decoración de la Casa Blanca esta época del año -que cada vez es diferente-, se ha centrado en esta ocasión en una temática más patriótica que nunca "America the Beautiful". Con ella han querido rendirle un cariñoso homenaje a su etapa como presidente de los Estados Unidos y Primera Dama con un sinfín de guiños a la nación escondidos en los adornos. Y, tratándose de sus últimas navidades en la vivienda presidencial, no nos ha sorprendido la apuesta de Melania al alejarse de sus características elecciones de personalidad sencilla y elegante apostando por una mezcla mucho más espectacular.

Loading the player...

VER GALERÍA

- Melania cumple por última vez su tradición navideña con un abrigo 'bubble' de 3.000 euros

La Primera Dama se ha alejado por completo del minimalismo del que solía hacer gala cuando se trataba de presentar los adornos navideños y ha preferido apostar por una mezcla más festiva. Una combinación con la que le resultaba imposible no dejar huella de estilo al combinar una falda lápiz de color negro -básico del armario working- de cintura alta con una blusa satinada en tonos dorados. En definitiva, una forma de despedirse a lo grande a través de su vestidor dejándonos, una vez más, un lookazo para el recuerdo.

VER GALERÍA

La elegancia nívea de 2019

Como decimos, es toda una sorpresa la elección de Melania, que prefería decantarse por sus ya típicas mezclas discretas y monocromáticas con el fin de no robarle el protagonismo a la decoración de la Casa Blanca. Si echamos la vista hacia atrás, una colección de mezclas impecables han sido las que la Primera Dama se ha reservado siempre para esta fecha. En 2019, un elegante vestido midi con abrigo a juego en color beis se coordinaba a la perfección con los adornos que imitaban la nieve por las distintas estancias.

VER GALERÍA

Su lado más chic en 2018

2018 fue otro año en el que sentó precedente, ya que recurrió al color más oscuro de la paleta (matiz por el que no suele decantarse muy a menudo) al llevar una mezcla con abrigo y botas negras. Aunque también serían las navidades que recordaríamos por conocer la faceta más estilosa de Melania Trump. Y es que en su look brillaron unos guantes largos de color rojo que se coordinaban a la perfección con los adornos escarlata, elegidos para decorar los abetos.

VER GALERÍA

2017, reina de las nieves

De cuento de hadas fue el vestido de reina de las nieves con el que conquistó a sus fans en 2017. Aquel diseño de Dior no solo se llevó el aplauso de sus seguidores, también confirmó que era uno de sus looks favoritos de su etapa como Primera Dama ya que en su armario se encontraba repetido en color azul. Y es que la estrategia de hacerse con el mismo diseño en tonalidades diferentes es algo que la propia reina Letizia también lleva a cabo cuando encuentra alguna prenda especialmente favorecedora.