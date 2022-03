Así han sido los ¿últimos? looks de Melania Trump como Primera Dama

¡Máxima expectación en Estados Unidos! Tras una larga jornada de recuento, todavía no hay un resultado claro de las elecciones generales en las que se decidirá si Donald Trump continúa en la Casa Blanca o si le sustituirá Joe Biden. Como no epodía ser de otra manera, el actual presidente está acompañado en estas últimas horas tan decisivas de su esposa, la primera dama Melania Trump, quien ha hecho gala de su habitual elegancia tanto a la hora de ir a votar como en el momento de seguir los escrutinios en directo. Si ayer comentábamos que las mujeres del clan Trump parecen tener una clara estrategia estilística, según la que abogan por conjuntos sofisticados pero discretos y minimalistas para prevenir polémicas o viralizaciones, hoy Melania no ha querido romper esta norma. Sin embargo, eso no ha evitado que su acertado look para ir a votar haya generado numerosos titulares en todo el mundo.

Fiel a su estilo

Melania ha asistido sin compañía de su marido a depositar su voto en un colegio electoral de Florida, y, tras ejercer este derecho, ha posado ante la prensa que se congregaba a la salida del edificio, saludando con la elegancia que tanto le caracteriza. Para este señaladísimo momento, que podría tratarse de uno de sus últimos actos públicos como Primera Dama, ha escogido un estilismo totalmente fiel a su imagen, protagonizado por la que ha sido una de sus combinaciones de moda más características a lo largo de estos últimos 4 años: vestido midi de silueta evasé y altísimos tacones de aguja.

Tonos neutros

En esta ocasión ha elegido un diseño sin mangas de escote redondeado confeccionado en un tejido tableado en tono blanco que se entalla a la cintura. A pesar de que no cuenta con lazada o cinturón incorporado, un detalle con el que la primera dama adora marcar curvas, sí que incluye un corte tanto en el patrón como visual, puesto que el estampado cambia de dirección en esa zona. Curiosamente, esta creación está decorada con un print de cadenas en tonos dorados y grises, curiosamente muy similar al de Victoria Beckham que llevó Meghan Markle -contra quien se ha posicionado varias veces en público Donald Trump- en uno de sus últimos actos como miembro oficial de la Familia Real Británica. Aunque ha escogido tonos neutros, combinándolo con salones nude de tacón fino y bolso blanco y camel, no ha pasado desapercibido ni el estilismo ni su precio, y es que solo el precio del vestido roza los 4.000 euros.

Cambio de registro

Posteriormente, se unió a su marido en un evento organizado en la Casa Blanca para seguir todas las novedades sobre los resultados de las elecciones. Para este histórico momento, quiso cambiar de registro y de look, declinando sus faldas en favor de un sobrio traje de chaqueta negro que combinó con una sencilla camisa blanca.

