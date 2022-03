¿Cuál es más elegante: negro o azul marino? La respuesta tras el duelo de Melania e Ivanka

La semana no podría haber acabado de forma más especial para la familia Trump. Este jueves tenía lugar el segundo debate entre los dos candidatos a las elecciones presidenciales. Un momento muy significativo al que no han faltado sus respectivas familias. Sería, además, la primera vez que aparecería Melania Trump tras haberse recuperado del coronavirus. Si a eso le sumamos que Ivanka Trump también acudiría a la cita, las amantes de la moda estaban más que entusiasmadas ante la idea de ver juntas a dos de las mujeres más estilosas del país. Ninguna decepcionó con su elección, ya que ambas apostaron sobre seguro optando por lucir los colores oscuros como protagonistas. Eso sí, si algo llamó la atención fue que cada una llevó las tonalidades más sofisticadas de la paleta a su manera. Mientras que la Primera Dama apostó por un look negro de inspiración working, la empresaria prefirió potenciar su faceta más glamurosa con un vestido azul marino.

Aunque las dos pueden presumir de tener un vestidor que podría imitar a cualquier paleta cromática multicolor, para una cita tan relevante las sombras más saturadas fueron las elegidas ya que se relacionan con la autoridad, liderazgo, poder o seguridad al ser las más empleadas en el armario de oficina. Tanto el negro como el azul marino contrastan con los alegres looks que han llevado este último año. Mientras que Ivanka se ha atrevido tanto con el escote más inesperado de la temporada como con la tendencia 'prohibida' al combinar colores análogos, Melania sorprendía hace unos meses con el vestido-capa en verde lima. Para el debate, ambas cambiaron de estrategia al lucir looks más sobrios que, pese a todo, lograron que se convirtieran en las más elegantes de la velada.

Invitada perfecta

Por su parte, Ivanka lució un diseño que bien podría formar parte del armario de invitada, ya que se trataba de un diseño drapeado de largo midi con falda asimétrica. La creación era obra de Monse y cuesta unos 1.606 euros. Realizado en satén, también dejaba los hombros al descubierto, como el de Melania, con la diferencia de las hombreras, que dirigían la atención a la parte superior del cuerpo. El fruncido en el lateral se encargaba de potenciar la silueta de reloj de arena de la empresaria, ya que recogía la figura haciendo más evidente la 'cintura de avispa' que tanto le gusta marcar. Una prenda que no precisa ningún accesorio y que se limitó a combinar con stilettos negros.

Clave minimalista

Melania se decantó por un vestido de Dior de líneas sencillas sin mangas. Destacaban del diseño sus solapas XL, que, como si de una americana se tratasen, dotaban de estructura al minimalista modelo. A modo de complemento, incluyó un cinturón fino marcando el talle que daba paso a una falda acampanada con forma de 'A' de largo midi. El único toque de color lo puso la rojiza suela de sus stilettos. Un detalle característico de los modelos de Christian Louboutin. Este diseño en concreto sería uno de los más clásicos que tiene en su colección de salones de la firma francesa que posee en diferentes tonalidades.

