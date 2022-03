La tendencia 'prohibida' que adora Ivanka es también la que se le resiste a Melania Trump La empresaria rompe de nuevo una de las normas no escritas en moda al mezclar dos colores difíciles de combinar que la primera dama de Estados Unidos nunca ha llevado

A pesar de que se rumorea que su relación no es tan fluida como debería, Ivanka y Melania Trump sí que comparten una gran conexión a nivel estilístico, y es que ambas han ido refinando su armario en los últimos años para lograr una imagen elegante y minimalista totalmente apropiada para sus actos como representantes de la Casa Blanca. Además, las dos han sabido adaptar las útimas tendencias sin alejarse de esta sofisticación hiperfemenina, consiguiendo de esta manera looks inolvidables tanto en sus eventos en Estados Unidos como en sus viajes internacionales. Sin embargo, a pesar de que la gran mayoría de los diseños que luce Ivanka bien podría llevarlos Melania, existen ciertos detalles que diferencian a la mujer y la hija de Donald Trump en cuestiones de moda, y el último look de la empresaria es un ejemplo de ello.

El amor de Ivanka por los trajes de chaqueta

En plena cuenta atrás para las elecciones generales estadounidenses, la familia Trump al completo se encuentra apurando la campaña y protagonizando numerosos actos oficiales. Una de las mejores representaciones para el candidato republicano es, sin duda, su hija, quien presidió ayer uno de estos eventos en Florida. Para la ocasión, decidió recuperar un estiloso look en clave working que ya habíamos visto anteriormente, un original traje de chaqueta que estrenó en la Casa Blanca en marzo de 2019. Ivanka adora los conjuntos de este tipo, de líneas depuradas en tonos sólidos con algún detalle que marca la diferencia. En este caso, se trata de un dos piezas compuesto por una blazer de solapas cruzadas y pantalones ligeramente acampanados.

Combinación 'prohibida'

Sin duda, la prenda protagonista del conjunto es la chaqueta, que cuenta con un ingenioso cierre que, además, sirve para enmarcar especialmente la silueta, un gran lazo que parte de los costazos, cruza las solapas y cae sobre la cintura, aunando decoración y practicidad. Otro de los puntos curiosos de este conjunto es precisamente que esta comentada lazada no está confeccionada en el mismo tejido rosa chicle que las dos prendas, sino que es roja.

De esta manera, la empresaria demuestra que no tiene miedo a innovar y que es capaz de llevar de manera acertada y totalmente elegante cualquier tendencia, incluso aquellas que siempre hemos considerado 'prohibidas', y es que ¿cuántas veces hemos oído eso de que el rosa y el rojo no deben mezclarse? Sin embargo, desde hace unos años numerosas celebrities y expertas en moda han dejado claro que esta creencia no es cierta al configurar acertados conjuntos en clave color block como el de Ivanka.

Melania se resiste

Sin embargo, quien no ha sucumbido de momento a esta tendencia es Melania, quien prefiere llevar los trajes de chaqueta en su versión más clásica. Sí que cuenta con uno rosa en su armario, un look que últimamente ha conquistado a doña Letizia, Kate Middleton o Victoria de Suecia, pero lo combina de manera más tradicional, con camiseta blanca y salones nude.

