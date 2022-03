Un cambio de look exprés y una tradición: Melania Trump se prepara para la Navidad Consigue dos looks diferentes en un minuto que recuperan la fórmula más definitoria de su imagen en sus citas prenavideñas

Tras pasar Acción de Gracias en Florida, el matrimonio Trump, y su hijo, Barron, han vuelto a la Casa Blanca y ya se encuentran celebrando la cuenta atrás para la llegada de la Navidad. Al descender del avión en la Andrews Air Force base de Maryland, Melania sorprendió con un look de otoño en color blanco que resultaba familiar, pues recreaba una de sus elecciones del pasado año durante un signficativo acto prenavideño. Una estilismo de viaje que modificó de forma exprés en cuestión de un minuto tras modificar estratégicamente un complemento y conseguir una imagen mucho más formal para un tradicional posado con la decoración de la residencia presidencial con motivo de próximas fiestas.

El color blanco elegido por Melania Trump parece convertirse en una tradición para sus looks prenavideños. Al descender por la escalerilla del avión, la primera dama de Estados Unidos mostró un look configurado por abrigo en este tono neutro y vestido de punto con cuello elevado al tono. Una elección que mostraba una silueta relajada y que no marca cintura, con lo que evita un detalles que es muy significativo en su estilo.

Como complemento de su look en blanco, Melania Trump busca crear contraste a través de su calzado. Concretamente, opta por una botas de caña alta y tacón ancho en tono beis, el modelo Laura 85 de Gianvito Rossi (1.200 euros aprox.). Tras su paso por el aeropuerto, modificó rápidamente su look para mostrar un adelanto de la decoración navideña de la Casa Blanca. Un momento en el que únicamente cambia este accesorio para mostrar una imagen mucho más formal con unos salones clásicos al tono.

Para encontrar la referencia previa a último look de aeropuerto, hay que viajar en el tiempo hasta 2018. Concretamente, a finales de noviembre. Fue durante el tradicional encendido del National Christmas Tree cerca de la Casa Blanca donde Melania Trump definió su imagen con un estilismo muy similar con vestido de cuello elevado y abrigo blanco, en este caso, con cinturón. Como calzado, mostró la misma fórmula que en este año, pues se decantó por unas botas en color beis.

No obstante, esta no es la única ocasión en la que el color blanco domina la imagen de Melania Trump en sus preparativos previos a estas fiestas. Por ejemplo, la Primera Dama confió en este color para su estilismo durante la presentación de la decoración navideña de la Casa Blanca en 2017. En aquella ocasión, combinó un vestido con salones de tacón en color dorado.