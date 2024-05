Ortega Cano regresa a los ruedos en compañía de su hijo en medio de las tensiones con Ana María Aldón

José Ortega Cano ha vuelto a los ruedos. Este fin de semana, el torero, de 70 años, se ha enfundado el traje corto campero para deleitar a los aficionados de la tauromaquía de la localidad manchega de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real). Una cita cargada de significado para el diestro, puesto que se enmarca dentro del programa de festejos previstos para celebrar que este 2024 se cumplen cinco décadas desde que tomó la alternativa, concretamente lo hizo el 12 de octubre de 1974 en Zaragoza con José Mari Manzanares como padrino y Paco Bautista de testigo.

A pesar de que Ortega Cano se cortó la coleta en San Sebastián de los Reyes el 26 de agosto de 2017, y, por lo tanto, llevaba casi siete años sin pisar el albero de manera oficial, ha lidiado con maestría un novillo consiguiendo cortar dos orejas y saliendo en hombros por la puerta grande. “Estoy muy contento de estar aquí, me ha gustado mucho. Me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Soy una leyenda del mundo de los toros”, ha explicado el torero antes de comenzar la faena.

Además de la emoción por reencontrase con su público, Ortega Cano también ha contado con el apoyo de sus seres queridos desde el tendido. Visiblemente nerviosos y emocionados se ha podido ver a su hermana Mari Carmen; Marina, una de las personas de confianza del círculo cercano del diestro; y el pequeño José María (11), fruto del matrimonio entre el matador y la diseñadora de moda y colaboradora televisiva Ana María Aldón.

Precisamente, uno de los momentos más emotivos de la jornada lo ha protagonizado el niño que no ha dudado en bajar al ruedo y fundirse con su padre en un tierno abrazo tras terminar la corrida. Una imagen de cariño que es muy significativa si se tiene en cuenta el delicado momento que atraviesa Ortega Cano con su ex, que en el programa Fiesta declaró que tiene pensado tomar medidas legales contra el torero porque no cumple con sus obligaciones - sin entrar en más detalles de qué consiste este incumplimiento.

El torero y José María también han dado juntos la vuelta al ruedo mientras el público les ha dedicado una calurosa ovación y los responsables de la plaza le hacían entrega a Ortega Cano de una placa conmemorativa por sus 50 años en la profesión. Este próximo sábado, 18 de mayo, está previsto que los homenajes continúen en el festival taurino del municipio segoviano de La Lastrilla.