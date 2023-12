Gloria Camila y José Fernando, los mejores apoyos de José Ortega Cano durante este año tan complicado

José Ortega Cano continúa alejado de los medios de comunicación y centrado en pasar la mayor parte de su tiempo posible con su familia. Recientemente, el extorero ha celebrado con su entorno más cercano su 70 cumpleaños, concretamente el 23 de diciembre. A pesar de su ausencia en el foco mediático, sus hijos Gloria Camila y José Fernando Ortega Cano han sorprendido con su presencia en un partido de fútbol benéfico, en el que ha participado su padre.

“Muy bien, estamos celebrando estos días en familia, todos juntos y muy a gusto. La celebración de Nochebuena ha sido muy agradable, muy contentos todos y muy unidos”, ha comenzado diciendo el hijo de Rocío Jurado ante los micrófonos de la prensa. Desde que el diestro anunció su divorcio con Ana María Aldón, tanto su hijo como el resto de su familia se han convertido en un apoyo fundamental para él. Ha optado por mantener una vida tranquila y disfrutar de las pequeñas cosas que el mundo le regala. Estas fechas tan señaladas se han convertido en uno de los motivos para que se produzca el reencuentro de los suyos, y es por ello que el extorero se encuentre muy feliz: “Mi padre está muy contento”, ha confirmado sobre el estado emocional de Ortega Cano. Asimismo, el joven no ha querido perder la oportunidad de pedirle al nuevo año “que sea más bueno con nosotros y que nos dé más salud a todos”, además de la ilusión que le haría que su hermana Gloria Camila le haga tío.

La inocentada viral de Gloria Camila

Hace tan solo unos días, concretamente el 28 de diciembre, Gloria Camila protagonizó una inocentada que no fue del agrado de sus seguidores. La hija de Ortega Cano comunicó que esperaba su primer hijo, junto a su novio David: ''Tras muchos rumores, hoy hemos sentido la necesidad de contaros lo que lleváis tiempo preguntándonos… David y yo por fin podemos confirmaros que estamos esperando un bebé. Estamos ilusionados y con ganas de disfrutar de esta nueva etapa que comenzamos juntos'', escribía junto a una fotografía en la que se puede ver a la pareja agarrados de forma muy cariñosa. Al poco tiempo, la publicación se llenó de miles de comentarios dándole la enhorabuena. Sin embargo, para sorpresa de todos, y al ver las reacciones de sus seguidores, Gloria Camila tuvo que desmentir que fuese a aumentar la familia.

Una broma que no sentó nada bien y por la cual recibió numerosas críticas. “Fue una inocentada, sin ninguna intención de maldad ni nada y ya está. No se puede tener la piel muy fina”, ha dicho sobre lo ocurrido la hija de Rocío Jurado. Además, también ha querido recalcar que sufre mucho acoso a través de las redes sociales: “Peor son las cosas que yo recibo, insultos sobre la adopción…”, continuaba diciendo. Del mismo modo, por el momento, no está entre sus planes cumplir con la ilusión que tiene su hermano de ser tío: “No, de momento no. Vamos a fluir”, ha dicho entre risas la hermana de José Fernando Ortega.