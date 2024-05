La declaración de amor de Julio Iglesias Jr. a su novia, la modelo cubana Ariadna Romero, para celebrar su primer año juntos

La relación de Julio Iglesias Jr. y Ariadna Romero avanza a pasos agigantados. A pesar de que son una pareja muy discreta y muy celosos de su intimidad, ambos han decidido compartir una fotografía juntos para celebrar su primer año de noviazgo, a pesar de que no confirmaron su romance hasta el pasado mes de agosto. El cantante además ha aprovechado la ocasión para declarar el amor que siente por su novia.

"Un año juntos. ¡Te amo!", ha escrito Julio Iglesias Jr. en su perfil público junto a una instantánea inédita de los dos. En ella aparecen ambos, vestidos de blancos, fundiéndose en un romántico y apasionado beso. Una imagen a la que ha reaccionado la modelo: "Mi vida", junto a un emoticono de un corazón rojo y una carita feliz. Por su parte, Ariadna también ha mostrado un carrusel de fotografías donde se les ve sentados en el sofá de su casa, tocando la guitarra y bebiendo café: "Ya un año juntos. Te amo bebé".

Su historia de amor comenzó el 8 de mayo de 2023, coincidiendo con el cumpleaños de su hermano Enrique y justo dos meses después de la ruptura del cantante con Vivi Domenico, pero hasta a principios de agosto, no hicieron público su amor cuando los dos compartiendo otra bella fotografía con el texto: "Solo nosotros". Fue entonces cuando conocimos a Ariadna, una bellísima modelo cubana de 36 años muy conocida en Italia, ya que allí ha desarrollado gran parte de su carrera y es un rostro muy querido en la pequeña pantalla. Debutó como actriz en 2011 la película Finalmente la felicidad y desde ahí dio el salto a la televisión con concursos como Ballando con le Stelle, Pechino Express y L'isola dei famosi, las versiones de Bailando con las estrellas, Pekín express y Supervivientes, respectivamente.

Desde que se conocieron, se hicieron inseparables e, incluso, el pasado mes de marzo, Ariadna acompañó a su chico a España donde coincidió y disfrutó de unos días con su familia. El hijo de Isabel Preysler vino a nuestro país para presentar su último trabajo, una nueva marca de sneakers llamada Suaji. Durante esos días, y sin separarse de su lado, estuvo la modelo, con quien disfrutó de una romántica cita en Madrid.

Acudieron a cenar al restaurante Los 33 de Madrid, situado en la céntrica calle de las Salesas. Este local cuenta con una carta en la que destacan los productos hechos a la parrilla y que mezcla lo mejor de la gastronomía española y la uruguaya. Tanto a su llegada como a la salida, no se soltaron de la mano y el intérprete de The way i want you y su chica se deshicieron en halagos mutuos ante las preguntas de la prensa que se encontraba in situ. Ariadna confesó que está "enamoradísima" de él y qué es lo que más le gusta de Julio es: "La personalidad que tiene. Es maravilloso".

A través de las pinceladas que comparten de su día a día en sus perfiles públicos, queda también reflejada la complicidad que se ha creado entre Julio y el hijo de Ariadna, nacido durante la relación que mantuvo con Pierpaolo Pretelli. Ambos se entienden a la perfección y se lo pasan muy bien juntos, compartiendo juegos y planes. De hecho el artista se refiere a ellos como "mis amores".