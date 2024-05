Rumer Willis da la última hora del estado de salud de su padre, Bruce Willis, y habla como nunca de su faceta como abuelo

Ha pasado ya más de un año desde que Bruce Willis recibió el diagnóstico de demencia frontotemporal que lo cambió todo. Desde entonces, en su vida y la de su familia ha habido momentos muy tristes, pero también otros instantes de unión, felicidad y muchas otras cosas. Una de las alegrías que llegó a su vida fue el nacimiento de su primera nieta, Louetta Isley, hija de Rumer Willis. Ha sido ésta precisamente la que ha desvelado cómo es la faceta del actor como abuelo y ha dado la última hora sobre su estado de salud.

Durante la gala Laughter Is the Best Medicine Gala 2024 celebrada en el restaurante Marea situado Central Park South en Nueva York, Rumer Willis habló en exclusiva con la revista People y desveló que su padre se encuentra "muy bien", asegurando que pronto va a ir a visitarle junto a su hija porque "a Louetta Isley le encanta estar con su abuelo". Además, Bruce disfruta estando con la pequeña: "Es muy dulce, honestamente es como la persona más famosa de nuestra familia. Me llaman y me piden tener citas para jugar con ella e, incluso, me dicen 'no queremos verte, solo venimos a verla a ella', algo que me parece bien".

Rumer Willis también ha desvelado cómo es la relación de su hija con el resto de la familia, ya que según ha explicado, 'se pelean' por cuidarla: "Mis hermanas vinieron anoche y la cuidaron por primera vez. La durmieron y me enorgullecí mucho, realmente lo hicieron muy bien". E, incluso, confesó que desde que se convirtió en mamá estaba muy feliz: "Siempre quise ser madre, pero siento que el año pasado, el embarazo y el primer año de maternidad, han encendido aún más mis ganas". Antes de dar comienzo a la gala, contó que había asistido al evento organizado por Jhpiego para ofrecer soluciones transformadoras en la atención médica, especialmente en mujeres, porque estaba muy concienciada con todos los temas que tratan las enfermedades: "Es muy importante para mí estar presentes en este tipo de actos".

Rumer Willis fue madre de una niña, Louetta Isley, junto a su novio, Derek Richard Thomas y justo ocho meses después del nacimiento de la bebé, la hija mayor del intérprete de El sexto sentido contó en qué se inspiró para elegir el nombre de su hija. "Su nombre es una mezcla de cosas que amo", escribió Rumer en un storie junto a una foto de ella y su bebé. "Siempre me ha gustado el nombre Lou, así que estaba pensando en eso tanto para un niño como para una niña, pero luego, cuando descubrimos que era una niña, se nos ocurrió Louetta". "Queríamos darle opciones", continuó la actriz, que a su vez quiso homenajear a su padre con su elección. "Los cantantes favoritos de mi papá y mío son Lou = Louie Armstrong, Etta = Etta James, Isley = Isley Brother". De ahí el nombre elegido.

Por tanto, Rumer vio el nombre de su bebé como la forma más dulce de honrar su relación con su padre, quien tuvo que retirarse a principios del año 2022 tras sufrir esta enfermedad neurodegenerativa que afecta la capacidad de hablar, así como de comprender el lenguaje, tanto oral como escrito. En más de una ocasión, la hija de Demi Moore ha compartido algunos momentos de Bruce Willis junto a la pequeña. Unos instantes en los que se aprecia la conexión entre abuelo y nieta.

"Ver a mi padre abrazar a mi hija ha sido algo que atesoraré el resto de mi vida. Su dulzura y amor por ella son tan puros y hermosos. Papá, tengo tanta suerte de tenerte, y Lou también", recalcaba la primogénita del intérprete y añadía: "Gracias por ser el papá más tierno, cariñoso y genial que podría pedir. El mejor papá del mundo".