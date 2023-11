La confesión más sincera de Emma Heming, mujer de Bruce Willis: se sintió culpable tras el diagnóstico del actor

El estado de salud del actor Bruce Willis, de 68 años, tiene en vilo a los seguidores del intérprete desde el pasado mes de febrero. Las informaciones sobre su estado son cada vez más dolorosas, pues el artista, que tantos títulos ha abanderado en la gran pantalla, recordaría cada vez menos cosas sobre su vida y sus seres queridos. En esta etapa cuenta con el apoyo incondicional de los suyos, especialmente de su mujer Emma Heming, de 45 años, que no se separa del artista. En varias ocasiones Emma ha abierto su corazón para confesar cómo afronta los cuidados del intérprete, una situación dura de la que le resulta complicado hablar sin conmoverse y que además le provocó un intenso sentimiento de culpabilidad.

En la columna de Maria Shriver para Sunday Paper, Emma admite que se sintió culpable tras el diagnóstico de demencia de su marido. "Lidié con la culpa pues sabía que tenía recursos que otros no tienen. Cuando me puedo ir a caminar para despejar la cabeza, sé que hay otros cuidadores que no pueden hacerlo" explica. "Cuando comparto que mi familia recibe la atención de la prensa, sé que hay miles de historias que no se escuchan ni se cuentan, aunque cada una merezca compasión y preocupación".

Una de las cosas en las que encuentra fuerza y consuelo es en compartir la situación que atraviesa su familia. "Me doy cuenta de que lo que comparto es importante para otras personas que pueden estar pasando apuros y, en cierta medida, les hace sentirse comprendidos” escribe. "Quiero que la gente sepa que cuando escucho a otra familia afectada por lo mismo, escucho la misma historia de pena, de pérdida y tristeza de nuestra familia reflejada en la de ellos". Emma y Bruce tienen dos hijas, Mabel, de 11 años, y Evelyn, de 9. Además las tres hijas que tuvo el actor con Demi Moore, Rumer, de 34 años, Scout, de 31, y Tallulah, de 29, y la propia artista son un pilar fundamental en este proceso.

Ha perdido la alegría de vivir, según sus amigos

Es esa red de apoyo la que la empuja hacia adelante con fe. "Tengo la esperanza de haber encontrado un nuevo propósito: utilizar la atención para ayudar y empoderar a otros", apuntó. "Y tengo esperanza en que nuestra familia puede encontrar alegría en las pequeñas cosas y en reunirse para celebrar los momentos que la vida tiene que ofrecer". En abril celebraban por ejemplo el nacimiento de la primera nieta de la actor, Louetta, hija de Rumer Willis y su pareja Derek Richard Thomas. El protagonista de La jungla de cristal se retiró de la pantalla en 2022 cuando empezó a sufrir un trastorno del lenguaje conocido como afasia, que evolucionó luego hasta una demencia frontotemporal (una enfermedad neurodegenerativa que le imposibilita recordar personas y hechos con normalidad).

Algunos de los amigos que le han visitado en estos meses aseguran que el artista ha perdido la alegría que le caracterizaba. El productor Glenn Gordon Caron, creador de la serie Luz de luna, se pronunciaba en este sentido hace unos días. "No había nadie con más alegría de vivir que Bruce. Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir al máximo. Así que la idea de que ahora vea todo a través de una puerta mosquitera, por así decirlo, tiene muy poco sentido. Es realmente un tipo increíble". Aseguró que ahora ya tiene muchas dificultades para comunicarse. "Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue".