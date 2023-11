La salud de Bruce Willis empeora: el actor ya no reconocería a Demi Moore

Puede que Bruce Willis no recuerde con claridad que un día fue uno de los mejores actores de Hollywood, sin embargo, su impecable trayectoria y sus más de cien películas ya le han convertido en una leyenda viva del cine.

Retirado de la gran pantalla desde 2022 cuando empezó a sufrir un trastorno del lenguaje conocido como afasia cuyo diagnóstico evolucionó hasta una demencia frontotemporal ( una enfermedad neurodegenerativa que lo imposibilita de recordar personas y hechos con normalidad) Bruce parece que no solo ha perdido sus habilidades lingüísticas, sino también "su alegría de vivir", tal y como ha señalado su amigo Glen Gordon Caron, creador de la serie de los ochenta Luz de luna, que tan popular hizo al actor.

"Mi sensación es que, entre uno y tres minutos, él sabe quién soy", dijo Glenn en su devastadora entrevista con Page Six . “Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue" añadió el guionista y productor.

Pendiente en todo momento de la evolución de su amigo, Gordon ha señalado que intenta hablar a menudo con la mujer de Willis, Emma Heming, así como con sus tres hijas mayores Rumer, de 34 años, Scout, de 31 y Tallulah, de 29, nacidas de su matrimonio con Demi Moore. "Me esforcé mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria”, afirmó el productor. "No había nadie con más alegría de vivir que Bruce. Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir al máximo. Así que la idea de que ahora vea todo a través de una puerta mosquitera, por así decirlo, tiene muy poco sentido. Es realmente un tipo increíble".

Pero por si esto no fuera de por si suficiente, el medio Closer Weekly, que tuvo acceso a una fuente cercana a la familia, ha asegurado que la memoria del actor se va desvaneciendo a pasos agigantados y que Bruce no reconoció a Demi Moore, quien fue su mujer durante diez años, cuando esta acudió a visitarlo tras pasar unas semanas en Italia. "Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto", explicó la fuente.

Y es que está enfermedad no solo está siendo dura para el actor de Jungla de Cristal, sino también para todo aquellos que le rodean, especialmente para su mujer, Emma, con la que reside junto a sus dos hijas menores, Mabel, de 11 años, y Evelyn, de nueve. "La demencia es difícil. Es difícil para la persona diagnosticada; también es duro para la familia", afirmaba la mujer del actor el pasado 25 de septiembre, en el programa Today (NBC). "Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es" añadía Emma visiblemente abatida.