Anulan la condena de Harvey Weinstein que dio origen al #MeToo

El tribunal de Apelaciones de Nueva York ha anulado la condena por delitos sexuales en contra del exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, que en 2020 fue condenado a 23 años de prisión tras ser hallado culpable de varios delitos sexuales. El tribunal ha ordenado un nuevo juicio después de considerar que el juez de este mediático caso, que desencadenó el movimiento #MeToo, perjudicó al exproductor con fallos inadecuados, como permitir que las mujeres testificaran sobre acusaciones que no formaban parte del sumario y que sucedieron a personas distintas de las denunciantes, según reza la sentencia.

A pesar de la anulación, el dueño de Miramax, la que fuera una de las principales productoras del mundo, seguirá en la cárcel porque además cuenta con otra condena de 16 años en prisión tras haber sido hallado culpable de violación y agresión sexual en Los Angeles. Esta última decisión tomada por el alto tribunal de apelaciones de Nueva York ha abierto un nuevo debate sobre las agresiones sexuales en el cine. Ashley Judd, una de las actrices que denunciaron a Weinstein, ha reaccionado a la decisión del tribunal: "Esto es un acto de traición institucional". Mira Sorvino, otra de las víctimas, señaló: "¡Horrorizada! Un día después de #DenimDay para honrar a los supervivientes de violencia sexual, la condena de Harvey Weinstein fue anulada. ¿Desde cuándo los tribunales no permiten que se admita evidencia del patrón de malos actos anteriores?", lamentó. Un abogado de ocho de las denunciantes, Douglas Wigdor, declaró: “La decisión de hoy supone un gran paso atrás en la exigencia de responsabilidades por actos de violencia sexual. Anular el veredicto es trágico porque obligará a las víctimas a soportar otro juicio más".

Acusado por violación y conductas impropias por más de 80 mujeres, Harvey estaba sentenciado a prisión de por vida. A sus 72 años, el cineasta, productor ejecutivo de títulos como El paciente inglés, Los otros o El discurso del rey cumple condena en una prisión de Los Ángeles y ha sufrido un notable deterioro de salud por problemas cardíacos y diabetes. En 2021, un juez autorizó que fuera extraditado a California, para cumplir con la otra condena a la que se enfrenta de 16 años por otros cargos de agresión sexual.

El caso Harvey Weinstein comenzó en marzo de 2015 cuando una modelo italiana, Ambra Battilana, denunció ante la policía de Nueva York que el magnate la había tocado de forma inapropiada. Al día siguiente le grabó pidiendo perdón por lo ocurrido, pero pese a ello el proceso no siguió adelante. Hubo que esperar dos años más, hasta octubre de 2017 para que el diario New York Times publicara una investigación en la que se detallaban incidentes similares que habían ocurrido desde 1990. Todo saltó por los aires en Hollywood. Las redes sociales se convirtieron en el mejor foro para que muchas de las damnificadas por el productor, y otras mujeres que apoyaban su causa, se unieran bajo el lema Me too (Yo también), que se convirtió en el ‘hashtag’ viral a través del cual cientos de miles de personas se han sumado a denunciar el acoso sexual. La actriz Alyssa Milano lideró este movimiento que comenzó con una frase que decía: "Si te han acosado o agredido sexualmente, escribe 'me too' [yo también] en respuesta a este tuit", al que se han sumaron medio millón de mujeres, entre ellas Lady Gaga, Sheryl Crow, Reese Witherspoon, America Ferrera y Patricia Arquette.

