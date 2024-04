Así es el día a día de Ana Obregón con su hija Anita

El 20 de marzo de 2023, Ana Obregón volvió a sonreír tras tres años muy duros marcados por la muerte de su hijo Aless, que perdió la vida el 13 de mayo de 2020 a los 27 años debido a un sarcoma de Edwing. Tras el trágico fallecimiento del joven empresario, el único motor que impulsaba a la actriz a seguir adelante era, según su testimonio, cumplir la última voluntad de su primogénito: traer un hijo suyo a este mundo. Un sueño que se hizo realidad con el nacimiento de la pequeña Anita: “Anita me ha ayudado y me ayuda. Mi edad ahora mismo es un año”, ha confesado la popular presentadora en su reciente entrevista en ¡De viernes!

En este mismo espacio de entretenimiento de Telecinco, la bióloga, de 69 años, también ha explicado que su rutina está centrada en la niña. “Estoy haciendo con Anita lo que no pude hacer con mi hijo porque estaba envuelta en la vorágine de la televisión. Disfruto de cada segundo con ella. Hoy a las cinco estaba despierta, a las seis le preparo el biberón, los purés que nunca le pude hacer a mi hijo porque, como muchas otras madres que trabajan, no paraba y tenía que darle potitos. A las doce y media le preparo la comida, un puré de lo que sea. A las diez suelo ya estar dormida”.

Un día a día en el sigue estando muy presente su hijo Aless, al que Anita ya ha empezado a reconocer a través de fotografías, según ha declarado Ana Obregón. “Siempre le enseño imágenes de su papá. Cuando empezó a ver el álbum y llegó a las fotos en las que sale Aless de mayor me mira y dice papá. Ha sido su primera palabra, lo ha dicho con tanta dulzura y amor”, ha relatado la protagonista de Ana y los siete sin poder contener las lágrimas.

Uno de los temas más delicados que se han abordado en esta entrevista es la relación de Alessandro Lequio y Anita. Cabe recordar que, por ahora, no se ha hecho público que el aristócrata y colaborador televisivo haya ido a conocer a la niña. Un asunto que Ana Obregón ha preferido que siga en un discreto segundo plano. “A las personas hay que aceptarlas como son. Alessandro es así, tiene una familia y luego tiene otra familia que es Anita. Por supuesto que quiere verla, sabe que es su nieta y ha visto fotos de ella. Si ha ido o no, no lo voy a decir porque él me pide que se respete esa intimidad”.

Además, la maestra de ceremonias de ¿Qué apostamos? ha aclarado que a pesar de que el tertuliano de Vamos a Ver no la ayudó económicamente durante la enfermedad de su hijo, sí que lo ha hecho emocionalmente, e, incluso, según Ana, fue quién le animó a materializar el deseo de Aless de ser padre. “Alessandro sabe lo que hice y fue él quién me dio la idea. Fue quién me dijo Ana tienes algo importante que hacer, tienes que cumplir la última voluntad de nuestro hijo. Y no solo eso, ha estado al tanto de todo”.

