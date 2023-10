Alessandro Lequio responde al llamamiento de Ana Obregón para que conozca a su nieta

Ana Obregón dio un giro a su vida con la llegada de Ana Sandra, su nieta e hijo de Aless Lequio. La pequeña, que es legalmente hija adoptiva de la presentadora, nació por gestación subrogada el 20 de marzo, en Miami, y desde entonces vive dedicada en cuerpo y alma a la niña, que vino al mundo para cumplir la última voluntad de su hijo Aless. Siete meses han pasado desde su nacimiento y la presentadora acudió al programa de Tarde AR de Ana Rosa Quintana para hablar sobre su feliz etapa como abuela y donde confirmó que su ex y padre de su hijo Aless, Alessandro Lequio, aún no conoce a la niña.

La actriz y presentadora aprovechó el momento para mandarle un mensaje a Alessandro Lequio, animándole a conocer a Ana Sandra. "La casa está abierta, la puerta está abierta. La niña tiene muchas ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe. Es la hija de tu hijo y creo que Aless sería muy feliz si pudieras abrazarla. Estoy deseando que conozca a tu hija y a María, me encantaría que vinierais a casa porque Aless se lo merece", aseguraba desde el programa.

-El conciliador mensaje de Ana Obregón a Lequio con la foto favorita de su hijo: 'Estaremos juntos para siempre'

Unas palabras que Alessandro Lequio no ha tardado en responder. el colaborador del programa Vamos a ver ha tenido que hacer referencia a la entrevista de Ana Obregón como principal aludido y ha señalado que su intención era no comentar nada al respecto, sin embargo ha acabado dando una respuesta a Ana Obregón. Tras emitir las declaraciones de la presentadora, Joaquín Prat se dirigió a Alessandro y le dijo: "Miras y escuchas con cariño", a lo que Lequio respondió: "Soy una persona educada. La respeto profundamente, es la madre de mi hijo. No puedo sentir más que respeto y cariño, pero por una cuestión de higiene mental he decidido no hablar. Soy incapaz de estar todo el día sacando este tema y por eso me mantengo en silencio", confesaba. No obstante, minutos después dejaba clara su opinión. "Una bebé de siete meses no tiene capacidad de desear conocer a alguien. Eso es directamente absurdo".

Lequio ha querido zanjar la conversación manifestando las diferentes posturas que tienen en torno a un mismo tema. "Somos distintos. ¿Cuántas entrevistas ha hecho ella y cuántas he hecho yo? Ella es así, somos distintos. Lo importante es cómo estoy yo, cómo está mi mujer y mi hija. Todo lo demás me da igual", justificó. "Necesito ese silencio por mi bienestar", explicó dando por concluida la conversación.

-Ana Obregón confirma que tiene todo listo para el bautizo de su pequeña Ana Sandra