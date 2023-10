Ana Obregón confirma que tiene todo listo para el bautizo de su pequeña Ana Sandra

Loading the player...

Ana Obregón no se ha perdido la presentación de la lista ‘Las 100 mujeres más influyentes en España 2023’ de Forbes, en la que ella está incluida. Pero no ha sido algo fácil para ella, y es que a la actriz no le gusta pasar tiempo separada de su hija. "Yo ahora solo elijo cositas, pocas, pero dos a la semana, yo no me separo más de mi niña", ha asegurado. Ana Sandra tiene ya casi siete meses de vida (los cumplirá el 20 de octubre) y la actriz y presentadora pronto celebrará su bautizo. La ceremonia, inicialmente prevista para el pasado mes de septiembre, se pospuso debido a que el padrino, que vive en Estados Unidos y era íntimo amigo de Aless Lequio, no tenía la disponibilidad necesaria para viajar a España. Finalmente, el bautizo será en diciembre y, tal y como ella misma ha confirmado, ya tiene casi todo listo. Dale al play y escucha sus declaraciones.

