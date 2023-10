El motivo por el que Ana Obregón ha retrasado el bautizo de su hija

Ana Obregón adelantaba ilusionada en la revista ¡HOLA! la fecha de bautismo de la pequeña Ana Sandra, la hija de Aless Lequio y por tanto, su nieta e hija adoptiva a efectos legales. Entonces revelaba que sus planes de organizar la celebración eran en septiembre y cuando ya estuviera en Madrid, pero finalmente no ha podido ser así. Han sido meses muy ajetreados para la actriz entre el libro que acabó de escribir de su hijo Aless, la llegada al mundo de Ana Sandra el 20 de marzo, sus meses en Miami dedicada por completo a su hija y su regreso a España.

Beatriz Cortazar en el programa de Y ahora Sonsoles ha explicado el motivo por el que se ha retrasado el bautizo de Ana Sandra. La periodista se puso en contacto con Ana Obregón y le confirmó que no existía ningún problema, siemplemente que el bautizo se iba a celebrar, aunque con cierto retraso, y seguramente lo celebrarían en torno a la próxima Navidad y no en septiembre como en un principio se pensó. La razón no es otra que Ana Obbregón quiere que el padrino de su nieta sea el íntimo amigo de su hijo Aless, Justin, un chico americano que conoció cuando estudiaba en la universidad de Duke. Cuando su hijo se puso malo y estuvieron largas temporadas en Nueva York con la quimio, él estaba todo el día con ellos y no se separaba de su gran amigo.

El hecho de que Justin sea doctor y trabaje en Estados Unidos le impide venir a España cuando quiera a pasar 24 horas por un bautizo. Su deseo es venir a pasar unos días, disfrutar de la pequeña Ana Sandra y de toda la familia Obregón. Por eso, según la periodista, la idea de Ana Obregón es posponerlo para Navidad para que él y su sobrina, Celia, puedan ser los padrinos de la hija de Aless Lequio como a él le hubiese gustado.

Aless Lequio en uno de los capítulos de su libro El chico de las musarañas revela el emotivo mensaje que le envió a Justin antes de morir. "My bro Justin, en caso de que me pase algo, solo te voy a pedir dos cosas: una que le digas a mi padre y a mis tías que, por favor, cuiden mucho de mi madre, estará destrozada; y la segunda es que cuando vayas al cielo me busques, por favor. Te quiero hasta el infinito", le dijo.

Ana Obregón reveló en ¡HOLA! que la pequeña, además de Celia y Justin, también tendrá otros padrinos extra, "que serán todos los amigos de Aless". Aless hizo partícipes a todos sus amigos del diagnóstico y antes de fallecer quiso reunirse con ellos en el hospital, según detalló Ana. "Nunca supe de qué hablasteis, Aless, pero hace unos meses tus amigos me confesaron que les dijiste a modo de despedida: Solamente os pido que, si en algún momento no estoy aquí, no me olvidéis nunca", reveló la actriz en el libro. La amistad siempre fue uno de los pilares fundamentales en la vida del hijo de Ana Obregón y así se lo hizo ver a su madre: "Mamá, las parejas tienen fecha de caducidad, como los yogures, pero los amigos son para siempre".