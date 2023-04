El emotivo mensaje que Aless Lequio envió a su mejor amigo antes de morir

Aless Lequio falleció el 13 de mayo de 2020 tras más de dos años enfermo de cáncer. Su pérdida provocó un profundo dolor en sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, pero también en sus mejores amigos. El empresario compartió con ellos los momentos más duros del sarcoma de Ewing que padecía y a uno de ellos le hizo una petición muy especial. Así lo recuerda la actriz y presentadora en su libro, El chico de las musarañas, que ya está a la venta. Cuando el joven se dio cuenta de que el final estaba cerca, envío el siguiente mensaje a Justin, con quien entabló una gran amistad durante su etapa en la prestigiosa universidad norteamericana de Duke.

"My bro Justin, en caso de que me paso algo, solo te voy a pedir dos cosas: una que le digas a mi padre y a mis tías que, por favor, cuiden mucho de mi madre, estará destrozada; y la seguda es que cuando vayas al cielo me busques, por favor. Te quiero hasta el infinito". Ana, al conocer el contenido de este mensaje, no pudo contener la emoción. "Me partió el corazón más saber que en ese momento tan terrible, en tus últimos días luchando por vivir, te estabas preocupando por mí", escribe en el libro.

Para Aless la amistad era lo más importante y así se lo comunicó a su madre, tal y como cuenta Ana en el libro. "Mamá, las parejas tienen fecha de caducidad, como los yogures, pero los amigos son para siempre". Por eso, la actriz y presentadora no dudó en llamar a Justin para dar una sorpresa a su hijo por su 26 cumpleaños. "Ese día te habían dado diez horas de quimio y te vi tan triste que llamé desesperada a tu amigo Justin de la universidad que estaba en Filadelfia haciendo prácticas de Medicina y se vino a estar con nosotros", publica.

Además de contar con el apoyo incondicional de Justin, Aless hizo partícipes a todos sus amigos del diagnóstico y antes de fallecer quiso reunirse con ellos en el hospital, según explica Ana. "Nunca supe de qué hablasteis, Aless, pero hace unos meses tus amigos me confesaron que les dijiste a modo de despedida: Solamente os pido que, si en algún momento no estoy aquí, no me olvidéis nunca", cuenta la actriz en el libro. Cuando descubrió el contenido de aquella charla, la actriz y presentadora enmudeció: "Aless, ¿te estabas despidiendo de ellos? Mi vida, si para mí era impensable ese desenlace, ¿por qué no me trasmitiste tus miedos? ¡Dios! ¿Por qué te hacías el fuerte? Estoy convencida de que era por amor".

Según asegura en el libro, todos los amigos de Aless "le adoraban por su bondad, ternura, sentido del humor y, sobre todo, por sus locuras geniales". Y Ana adoraba tener la casa llena de gente. "Formaban un grupo inseparable: algunos eran amigos desde el colegio, otros de la universidad americana. En realidad, algunos me consideraban como su segunda madre porque desde pequeñitos estaban más tiempo en mi casa que en la suya", dice.

Tras el fallecimiento de Aless, sus amigos se volcaron con Ana Obregón, algo que la actriz y presentadora cuenta de esta manera tan emotiva: "Seguro que donde estés te gustará saber que todos tus amigos me cuidan mucho, como sé que un día les pediste en el hospital en caso de que faltaras. Nos reunimos cada mes en casa como solíamos hacer antes, y comemos las famosas albóndigas con tomate y arroz blanco que os hice infinidad de veces y que te encantaban. No voy a mentirte, ellos me recuerdan cosas divertidas tuyas, sonreímos y lloramos juntos".