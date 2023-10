El misterioso papel de Ana Obregón en la película ‘Mi otro Jon’ en homenaje a su hijo Aless

"Ana Obregón rompió el luto por mi película. Nadie mejor que ella sabe lo que es tener un niño enfermo", son las palabras de Paco Arango en el estreno de su filme Mi otro Jon, en el que ha contado con la participación de la protagonista de Ana y los siete. "En su caso, lamentablemente [su hijo] ya no está con nosotros, está ahí arriba pero bueno. Ana rompió su luto de una forma muy especial, pusimos una sonrisa, que ya le hacía falta", destaca a la agencia Europa Press el director, que llevará al cine el próximo 20 de octubre una divertida comedia para celebrar la vida y que, al igual que el resto de sus películas, es 100% benéfica para ayudar a niños enfermos de cáncer. De ahí que Ana Obregón no haya dudado en participar en este proyecto como un homenaje más a su hijo Aless Lequio, que falleció de cáncer el 13 de mayo de 2020.

La actriz y presentadora fue una de las grandes ausentes en el estreno debido a una serie de compromisos, tal y como confesó Paco Arango, que reiteró lo agradecido que está después de que la presentadora en su proceso de duelo aportara su granito de arena. Ana Obregón y Paco Arango son muy buenos amigos desde hace mucho tiempo. "Son muchos años, son muchos años, sí. En mi época de cantante [Ana y yo] hicimos un videoclip juntos [Arango Vuelo sin Motor 1990], imagínate", recuerda el realizador, que además ha vuelto a cantar en esta película. La actriz hace varias décadas también participó en la serie Ala Dina, protagonizada por Paz Padilla y producida por Paco Arango.

Este papel supone el regreso de la actriz al mundo del cine. "Ana tiene una de las aventuras en la que ella hace de una vedette muy importante", destacó hace tiempo el realizador cuando convenció a Ana Obregón para participar en la cinta. "A Ana y a mí nos ha unido más, porque claro, quieres hablar con gente que comprenda de eso. Y Ana todavía tiene un viaje de recuperación", señaló.

Ana Obregón se mostró encantada de haber participado en este proyecto. "Qué honor estar en esta maravillosa película. Pero el honor es máximo sabiendo que es una película cien por cien solidaria para los niños con cáncer", señaló la madre de Aless Lequio tras el rodaje."Cuando intervine en el rodaje rompí mi luto de dos años, y confieso que me vi extraña vestida de colores, pero lo hice de todo corazón", confesó. De su personaje se sabe que intervendrá en unas escenas muy divertidas junto a la actriz Macarena Gómez y el propio Paco Arango, en las que aparece vestida con trajes de vivos colores, uno en verde y dorado con gran escote de la firma Tot-Hom, y otro rojo pasión de Elisabetta Franchi.

El filme cuenta la historia de Merche, una mujer que recibe la mala noticia de que le queda poco tiempo de vida. Por ello, decide cumplir los sueños imposibles de sus tres mejores amigas (Marisol Ayuso, María José Alfonso y María Luisa Merlo), y también quiere cumplir el suyo: ver el mar por última vez visitando la isla de la Palma. Su delicada situación de salud le impide viajar, pero una brillante científica (Aitana Sánchez-Gijón) le ofrece una solución. Introducirá el alma de Merche dentro del cuerpo de un recién fallecido durante tres días, para que así pueda cumplir su sueño. Ese cuerpo es el de Jon (Fernando Albizu), un grandullón camionero vasco. Así que Merche "disfrutará" de sus últimos días con su hija (Olivia Molina) en la isla canaria.

Paco Arango ha querido dedicar esta película a su madre, que falleció tres meses antes del rodaje de Mi otro Jon y fue su fuente de inspiración. "Surge por una historia preciosa con mi madre. Mi madre me repetía todos los días que le dolía tanto el cuerpo que quería irse con Dios, entonces un día entre risas le dije yo, 'mira, mamá, he llamado a un sitio donde te alquilan un cuerpo por tres días y tú estás sensacional, te lo bebes todo, te lo comes todo, pero estás en lista de espera porque solo quedan camioneros vascos' y mi madre era de Bilbao. Eso le hizo mucha gracia y ahí dije que había un guion. Entonces esta película es un tributo a mi madre", revela.