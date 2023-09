Los seis meses que han dado un vuelco a la vida de Ana Obregón con la llegada de Anita

Hace seis meses parecía absolutamente imposible que Ana Obregón recuperara la ilusión por vivir. El día que se despidió para siempre de su hijo, Aless, el dolor fue tan grande que la vida dejó de tener sentido para ella. Cada sonrisa era un mundo y no encontraba ningún sentido para seguir viviendo, hasta que llegó ella, la pequeña Ana Sandra, su “regalo del cielo” como ella la llama, y comenzó a recuperar los motivos para seguir adelante. Había cumplido el último deseo de “su niño”: traer una nueva vida a este mundo y su satisfacción era tan grande como sus ganas de hacerla feliz.

"Si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Me ha dado la vida. Me la ha devuelto. Ella es lo que ha dado sentido a mi vida estos tres últimos años: luchar cada día por tener a Anita conmigo" declaraba la presentadora a la revista ¡HOLA! quien desde la llegada de la pequeña no ha dejado de mimarla, achuchar y hablarle de su papá. “Es clavada, clavada, clavada a él. Pero no solo físicamente, sino de forma de ser. Tiene la misma risa alegre, agradecida, se porta increíble y es glotona, como era Aless” señalaba Ana.

Entusiasmada y radiante desde la llegada de la pequeña, que vino al mundo el 20 de mayo de 2022 a través de un proceso de gestación subrogada en Miami, Ana no ha dejado de hablar y de presumir de su nieta ya sea en los medios de comunicación, en las redes sociales o entre su círculo de amigos. "Esta es una niña doblemente deseada, porque la han deseado desde arriba, desde el cielo, y desde la tierra" declaraba la actriz.

Y aunque la llegada de la niña de sus ojos no estuvo exenta de polémica pues Ana se había convertido en madre adoptiva y abuela biológica al mismo tiempo desatando as un debate a ambos lados del océano, eso es algo que nunca importó a la actriz, pues ella había conseguido tachar un sueño más en la lista de deseos de su hijo Aless. "No me importa absolutamente nada lo que diga nadie. Me hace cosquillas" afirmaba Ana a ¡HOLA!.

La presentadora, que tras la llegada de la pequeña Ana Sandra dejo el luto a un lado y comenzó a llenar de nuevo su vida de color y también su armario, ha pasado estos meses coleccionando momentos junto a su bebé, primero en su casa madrileña de La Moraleja donde aterrizó procedente de Miami dos meses después de su nacimiento y más tarde en su casa de Mallorca, escenario de tantos veranos felices con su familia, donde Ana ha pasado todo el verano dedicada en cuerpo y alma a su niña. "A las cinco y media me levanto, me hago mi café y, entonces, a las seis, ya empezamos con el primer biberón. Tomamos el biberón viendo el amanecer. Anita está empezando a ver ahora y se pone a dar grititos de alegría al ver el mar, el sol, las palmeras y los estanques que tenemos con pececitos de colores" nos contaba la bióloga.

Tras el verano de su renacer, Ana, quien ha celebrado cada cumplemes de su pequeña compartiendo con sus seguidores alguna fotografía, retomaba a mediados de septiembre su rutina y sus compromisos profesionales, aunque priorizando el cuidado y el tiempo de calidad junto Ana Sandra por encima de todas las cosas. De hecho, ya lo dejaba claro en ¡HOLA! su representante, Susana Uribarri, quien señalaba que Ana está recibiendo múltiples propuestas de proyectos y aventuras profesionales, aunque tan solo se embarcaría en ellas si le suscitan gran interés, ya que su lista de prioridades había cambiado.

De momento, la presentadora y actriz se ha dejado ver tres ocasiones en televisión. La primera de ellas en Televisión Española en una emisión especial de Lazos de sangre con motivo de las ocho décadas de vida de Julio Iglesias, en El musical de tu vida de Telecinco, donde llegó a emocionarnos hasta las lágrimas con su recuerdo a Aless y en Antena 3 protagonizando una nueva entrega de El novato, el espacio presentado por Joaquín, el que fuera centrocampista del Real Betis Balompié.

Ahora entre los planes de la actriz figura inscribir a su hija en España y continuar viéndola crecer. “He trabajado 40 años y de lo único que me arrepiento en mi vida es de todo lo que trabajé cuando Aless era pequeño. Con Anita no quiero hacer lo mismo” sentenciaba Ana, quien ha señalado que la van a tener que sacar con una grúa de casa.