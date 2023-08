Ana Obregón prolonga su idílico verano mallorquín con Anita: 'Infinitos momentos maravillosos contigo'

Una semana después de celebrar el quinto cumplemés de Anita, la pequeña que dio un giro total a la vida de Ana Obregón hace casi medio año, la intérprete y presentadora sigue exprimiendo los últimos coletazos de un verano inolvidable, el primero como abuela. Tras tres años sumida en la más absoluta tristeza a raíz del fallecimiento de su hijo Aless Lequio, este 2023 ha podido disfrutar por primera vez desde entonces de la época estival que tanto gustaba a su niño y en el lugar donde juntos crearon recuerdos imborrables en familia: El Manantial. Precisamente allí, en su imponente residencia balear, fue donde vivió el último verano con su padre la pasada temporada y dos veranos atrás el último de su progenitora. Ahora, al fin, ha recuperado la sonrisa y ha vuelto a saborear esta etapa con alegría, rodeada de color, motivo por el que está prolongando al máximo su estancia.

A falta de tres días para que el mes de agosto llegue a su fin, Ana Obregón y su nieta continúan descansando y cargando pilas en el refugio inmobiliario con vistas al mar, el hogar que levantó el recordado progenitor de la bióloga, Antonio García Fernández, que cuenta con 8.000 metros cuadrados de parcela, una fabulosa piscina y todo tipo de comodidades. Fue el primer viernes de julio cuando ambas aterrizaron juntas en el aeropuerto de la isla dispuestas a compartir su primer verano juntas, un verano que permanecerá para siempre en el recuerdo de la orgullosa abuela. Desde entonces, no han hecho más que pasarlo en grande y hacer todo tipo de actividades, como darse chapuzones en la minipiscina de la bebé, compartir carcajadas, emotivas dedicatorias e incluso vestirse con pijamas a juego.

Ana Obregón relata feliz cómo está pasando su primer verano con su hija Ana Sandra en Mallorca

Con la mira puesta en septiembre, un mes que promete, pues tal y como reconoció Ana a ¡HOLA!, su intención es celebrar el bautizo de Anita entonces, ambas siguen deleitándose de los encantos mallorquines, donde además las temperaturas son una verdadera delicia. Sin borrar la contagiosa sonrisa de su rostro e irradiando de nuevo felicidad por los cuatro costados, la protagonista de míticas series como Ana y los siete o A las once en casa ha compartido nuevos posados con la niña que le ha devuelto la vitalidad. En total, ha publicado en su perfil social siete capturas en las que aparece dando el biberón a la benjamina, sujetándola cariñosamente sus pequeñas manitas y derrochando complicidad.

Enfundada en coloridos y estampados vestidos que brindan más luz si cabe a su radiante rostro, la jueza de Mask Singer, de 68 años, es incapaz de esconder el dulce momento que atraviesa y el precioso verano que sigue disfrutando. "La vida es difícil y dura, pero con los bellos momentos he aprendido que, aunque las lágrimas rojas ensuciaron mi rostro, terminaron limpiando mi corazón", ha comenzado reflexionando, al tiempo que ha rememorado una frase que siempre le recordaba su hijo: "Colecciona momentos, no colecciones cosas, porque al final es lo único que te llevas". Y precisamente eso es lo que sigue haciendo: reunir encantadores instantes con Anita, con quien asegura que se lleva y llevará "infinitos momentos maravillosos".

Además de hacer alusión a una reflexión de Platón que reza "la libertad es ser dueño de tu propia vida", la actriz, que está volcada en adorar, achuchar y consentir a la chiquitina, ha vuelto a recordar que la causante de su sonrisa es esta, quien con tan solo unos meses de vida y sesenta y cinco centímetros ha sido capaz de devolverle la ilusión.

Desde que ambas llegaron a Mallorca hace casi dos meses, su día a día se ha basado en pasar tiempo de calidad juntas y convertir a Anita en su absoluta prioridad, de igual forma que desde que le dio la bienvenida al mundo. Tal y como Ana señaló en un excepcional reportaje exclusivo para ¡HOLA! en el que abrió las puertas de El Manantial, sus jornadas comienzan a las cinco y media de la mañana; es entonces cuando se prepara su café matutino y, media hora más tarde, "ya empezamos con el primer biberón": "Tomamos el biberón viendo el amanecer. Anita está empezando a ver ahora y se pone a dar grititos de alegría al ver el mar, el sol, las palmeras y los estanques que tenemos con pececitos de colores", manifestó.

Según contó en la mencionada entrevista, la niña hace tomas cada cuatro horas y ella aprovecha sus siestas para refrescarse en la piscina, un ritual que acostumbra a repetir unas tres veces al día. Dado que las anteriores semanas las temperaturas han sido muy elevadas, la intérprete prefería tener a su nieta en el interior del domicilio pasadas las diez y media de la mañana y allí darle todo tipo de mimos. Este primer verano, que aún no ha concluido para ellas, ha preferido no bajar a Anita a la playa, pues, en palabras de Ana, no quiere "someterla a esa presión": "Cuando estábamos en Miami, bajábamos a pasear y había muchísima prensa", expresó.

Será próximamente cuando ambas regresen a la capital para afrontar un nuevo y emocionante curso que, con toda seguridad, estará repleto de proyectos para Ana. Si bien la madrileña tiene claro que por encima de todo prima su papel de abuela, es probable que se sumerja en alguna aventura laboral, siempre y cuando sea algo que le llene, tal y como ha admitido. Por el momento, y aunque su representante, Susana Uribarri, está recibiendo muchas propuestas para ella, lo que es seguro es que en septiembre se emitirá un programa de El novato que rodó con el exfutbolista Joaquín Sánchez, una entrega con la que la protagonista cree que el público se va a emocionar y a divertir.

La fotografía de Alessandro Lequio junto a su hermana pequeña que ha causado un gran revuelo entre sus fans