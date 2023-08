Ana Obregón celebra el quinto cumplemés de la pequeña Anita con un divertido baño en su minipiscina

"Feliz cumple 5 meses", le transmitía para empezar Ana Obregón con mucha emoción a la pequeña Anita en esta fecha que recuerda el nacimiento de la jovencísima protagonista hace ya casi medio año. "Hoy lo hemos festejado nadando juntas en tu piscina", relataba la intérprete con humor mientras mostraba la escena en cuestión, donde ambas aparecen relajadas frente al objetivo de la cámara en una instantánea ta adorable como divertida captada en la terraza de su hogar.

La presentadora y actriz esboza una gran sonrisa mientras tiene a la bebé en sus brazos dentro de este hinchable infantil, que recrea la forma de una seta con vivos colores en rojo, amarillo y azul. La chiquitina, como no podía ser menos, también parece disfrutar al máximo en este refrescante baño que se han dado para paliar el calor sofocante que azota nuestro país.

Un posado que rebosa felicidad por los cuatro costados y refleja fielmente la nueva etapa llena de vitalidad por la que atraviesa la conductora de la campanadas, quien desea compartir con sus fans cada momento único y especial quce tenga con la niña. "Esta tarde soplaremos unas velas en una tarta de biberones aquí en la tierra y tu papá lo hará desde el cielo mandándote todo su amor", prosigue en su bonito mensaje con el que también recuerda a su añorado hijo Aless.

No hay día que pase en el que la jueza de Mask Singer tenga un especial y conmovedora dedicatoria para el joven tristemente fallecido en mayo de 2020, más ahora que ha encontrado en la 'peque' su razón de ser. "Mi Anita, ¡5 meses desde que las dos nacimos! Muero de amor", concluye el texto que rápidamente se ha llenado de cariñosas reacciones de amigas como Cari Lapique, Jaydy Michel, Alba Carrillo, Tamara Gorro, entre otras.

La semana pasada, la protagonista de míticas series como Ana y los siete o A las once en casa abría las puertas de su casa en Mallorca para un excepcional reportaje exclusivo en ¡HOLA!, donde al hablar de la bebé nos confesaba que "si no fuera por ella, yo no estaría aquí". Además, bromeaba con ternura y nostalgia que esta "muñeca" le había robado su tradicional posado de verano, "Se llama Anita Lequio Obregón, cuyo padre fue un héroe como todos los que luchan contra el cáncer y otras enfermedades", apostillaba ese día.

Echando la vista atrás, señalaba la actriz que su vástago "nos dejó a los 27 años sumidos en la más terrible de las oscuridades a todos los que le queríamos", se lamentó. Por eso, la niña que llegó al mundo el pasado abril es "una bendición de dios que me ha devuelto la vida". A partir de ahí, su único y gran objetivo es poder criar, cuidar y proteger a Anita con todas sus fuerzas.

