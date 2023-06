La maternidad de Ana Obregón, que anunció ¡HOLA!, se cuela en los exámenes de la PAU

Este miércoles ha sido un día muy especial para Ana Obregón. A sus 68 años, ha reaparecido ante una multitud de medios con motivo de la presentación de El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir su hijo Aless cuando le diagnosticaron cáncer y que ella se encargó de culminar con un sobrecogedor relato. Pero la historia de vida de la intérprete no ha sido protagonista únicamente en el hotel Westin Palace de Madrid, donde ha tenido lugar el evento, sino también en la Comunidad Valenciana. Con motivo de la segunda jornada ordinaria de la PAU, que ha tenido lugar este miércoles 7 de junio, los estudiantes se han enfrentado al análisis de un texto que abordaba el nacimiento de Ana Sandra, que vino al mundo a través de un proceso de gestación subrogada en Miami.

Dos meses después de que ¡HOLA! publicara en exclusiva la noticia que desataría el caos mediático durante las siguientes semanas, la llegada de la pequeña al mundo continúa siendo noticia y, ahora también, parte de las Pruebas de Acceso a la Universidad para cerca de 23.000 alumnos de Valencia. Los jóvenes que se han examinado de la antigua Selectividad en la categoría de Lengua y Literatura de Castellano, el primer examen previsto para este miércoles, han tenido que trabajar con un texto basado en la forma en la que Ana Sandra llegó a la vida de la actriz y presentadora para colmarla de alegría y esperanza: la gestación subrogada.

En dicha prueba los aspirantes a universitarios tuvieron que hacer una doble labor. En primer lugar, realizar un análisis crítico de las líneas del escrito de actualidad sobre Ana, que pertenece a una editorial del diario El País publicada el 1 de abril y suponía un 40% de la nota. La segunda parte del ejercicio consistía en cumplimentar diferentes apartados relacionados con la materia de lengua y literatura, cuya suma total generaba el 60% restante de la calificación. El texto que los estudiantes han tenido que observar detalladamente, resumir, desglosar, definir a través de un esquema con las ideas principales y desarrollar una conclusión se centraba en la mediática decisión de Ana de traer al mundo a una niña a través del proceso de gestación subrogada en Estados Unidos. Una práctica que, hasta la fecha, no está legalizada en nuestro país y que ha sido y es motivo de controversia.

Ante el tsunami de comentarios que ha generado la historia de Ana en las últimas semanas, su protagonista ha aprovechado la presentación de la obra que inició su hijo, celebrada esta mañana lluviosa en la capital, para responder a varias preguntas. "A mí no me interesa nada lo que diga nadie. Cuando tienes que enterrar a tu único hijo cualquier crítica lo que me hace es cosquillas. Cuanto más me critiquen más cosquillas me hacen. Cosquillas absolutas y me imagino que les habrá venido bien para no ver todas las chapuzas que están haciendo", ha apuntado muy tajante en referencia al debate político que se creó en el Congreso de los Diputados sobre el nacimiento de la bebé. En la cita la madrileña también ha animado a Alessandro Lequio, que lleva un mes sin escribirla, a animarse a conocer a la niña y ha aclarado que no tendrá más nietos.

