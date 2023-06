Ana Obregón, exultante de felicidad, habla por primera vez tras su regreso a España

Es la viva imagen de la felicidad. Ana Obregón no puede estar más contenta tras haber regresado a España con su pequeña Ana Sandra y, por primera vez, ha hablado ante los medios para contar cómo se encuentra y cómo afronta esta nueva etapa de su vida en nuestro país. Ana se ha mostrado realmente eufórica y con una enorme sonrisa ha dicho: "He vuelto a vivir".

- Las primeras imágenes de Ana Obregón en España con su hija Ana Sandra

Loading the player...

"Voy a hacer pocas declaraciones porque he dejado a Anita, que me he ido a hacer el color del pelo porque estaba hecha un desastre", ha dicho desde el coche en el que ha llegado acompañada de sus dos hermanas, Celia y Amalia García Obregón. La actriz y presentadora ha dicho que su hija es "para comértela". "Las gafas no me las quito porque llevo sin dormir cuatro días o tres meses...", ha bromeado.

"Solamente quería agradeceros a todos el cariño, el amor... que os alegréis de que haya vuelto a vivir y mandaros un beso", ha dicho a los medios a los que ha querido obsequiar con una caja de pastas.

- Así será el primer acto público de Ana Obregón en su vuelta a España

Exultante de felicidad

La protagonista de Ana y los siete ha confesado que está viviendo estos días muy feliz, rodeada del cariño de su familia. Eso sí, todavía no ha recibido muchas visitas de amigos en casa: "¡Que hemos llegado antesdeayer! Tengo las maletas hechas, estoy esterilizando biberones...". "He vuelto a vivir. ¡Desayunad las pastas a mi salud! Y ya dejadme tranquilita por aquí", ha dicho exultante de felicidad.

- Alessandro Lequio se define por primera vez como 'abuelo' de Ana Sandra

Ana Obregón, que llevaba unas gafas de sol XXL, jersey de rayas y blazer azul marino, ha respondido con mucha naturalidad cuando los periodistas le han preguntado si espera la visita de Alessandro Lequio. "Alessandro, vamos, aquí tiene la puerta abierta", ha dicho sin desvelar si se producirá o no ese primer encuentro entre abuelo y nieta. También ha dejado en el aire si la pequeña Ana Sandra tendrá DNI español, pero lo que sí que ha afirmado es que: "Anita es española de corazón".

La cita más esperada

La reaparición pública de Ana Obregón tendrá lugar el 7 de junio. El próximo miércoles presentará su libro El chico de las musarañas en el hotel Westin Palace de Madrid en la que será su primera comparencia tras su llegada a España y contestará a las preguntas de la prensa. Días después, el 11 de junio, último día de la Feria del Libro, firmará ejemplares de la obra en el Espacio de Firmas Rosaleda, desde las doce del mediodía hasta las dos de la tarde.