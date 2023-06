Ana Obregón le lanza un mensaje a Alessandro Lequio en su reaparición: 'Tu nieta te está esperando en casa porque eres su familia'

Ana Obregón ha reaparecido ante los medios para presentar El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir su hijo Aless cuando le diagnosticaron cáncer y que la actriz y presentadora culminó con un sobrecogedor relato. El acto estaba previsto para las 12:00 horas en el hotel Westin Palace de Madrid, pero se ha retrasado unos minutos. La expectación era máxima y Ana ha posado para una nube de fotógrafos con su mejor sonrisa y un diseño muy primaveral de Rubén Hernández, pues desde la llegada de la pequeña Ana Sandra ha abandonado el luto.

Ana ha combinado este espectacular vestido de palabra de honor con unos grandes pendientes de flores rosas, zapatos de color beis de Mascaró y un maquillaje muy natural realizado por Alberto Dugarte, que le ha regalado una preciosa pulsera de oro para la niña. Además, ha lucido su inseparable colgante en honor a su hijo.

Durante el photocall, la actriz y presentadora se ha emocionado y se ha llevado las manos varias veces a la cara para evitar las lágrimas. "En 40 años no he visto tantas cámaras. Ay, por favor, que me voy a emocionar", ha exclamado.

Depués, se ha dirigido a una gran sala del hotel para hablar sobre su libro, un desgarrador relato en el que aborda la pérdida de su hijo y el largo camino que ha tenido que recorrer para tener entre sus brazos a la pequeña Ana Sandra, de la que legalmente es su madre, pero en realidad es su abuela y así es como ella se refiere a sí misma. "Esta obra está escrita por una madre con el corazón mutilado. Es un canto a la vida y a la muerte. Es un homenaje a mi hijo", ha comenzado diciendo.

"El libro está teniendo un éxito brutal, estoy muy emocionada por mi hijo, ojalá que esté feliz allá donde esté. Ojalá que estuviera aquí sentado en esta rueda de prensa, pero así son las cosas. No hay mayor tragedia que perder un hijo, pero en toda tragedia hay un rayito de luz y eso es lo que me ha mantenido en pie", ha añadido.

La respuesta de Ana Obregón a las críticas

Alrededor de 50 medios se han acreditado para cubrir esta rueda de prensa tan esperada y Ana ha respondido a todas las preguntas, consciente del interés que ha generado el nacimiento de Ana Sandra por gestación subrogada. La pequeña vino al mundo el 20 de marzo en Miami, llenando de felicidad a la actriz y presentadora. La decisión de Ana provocó un tsunami de comentarios, pero ella siempre se ha mantenido firme y así ha respondido cuando le han preguntado si era consciente del debate que se había creado en el Congreso de los Diputados sobre el nacimiento de la niña. "Ha entrado una avispa. ¿Ves? No hay que hablar de eso, hay que hablar de mi libro. A mí no me interesa nada lo que diga nadie. Cuando tienes que enterrar a tu único hijo cualquier crítica lo que me hace es cosquillas. Cuanto más me critiquen más cosquillas me hacen", ha declarado.

El mensaje de Ana Obregón a Alessandro Lequio

Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa ha sido cuando la prensa le ha preguntado por Alessandro Lequio, padre de Aless y, por tanto, abuelo de Ana Sandra. La actriz y presentadora ha dicho que no sabía si el italiano había leído el libro y después le ha lanzado un mensaje al conectar en directo con El programa de Ana Rosa. "Alessandro, llevas un mes que no me escribes, no sé que te pasa. Tu nieta te está esperando en casa porque eres su familia, está deseando de conocer a su abuelo".

Este ha sido el primer acto público de la actriz y presentadora desde que llegó a España. A primera hora de la mañana del 31 de mayo, aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con la niña en brazos, muy sonriente y dispuesta a comenzar su nueva vida en nuestro país. La próxima aparición de Ana será el domingo, 11 de junio, en la Feria del Libro de Madrid. De 12:00 a 14:00 horas estará firmando su obra y charlando con los lectores en el Espacio de Firmas Rosaleda.