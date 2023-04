Ana Obregón recuerda de forma desgarradora las dos situaciones límite que atravesó tras la muerte de Aless

Durante el duelo, Ana Obregón ha optado siempre por la naturalidad y por compartir sus sentimientos. Sin embargo, nunca lo había hecho tan abiertamente como en El chico de las musarañas, libro de 312 páginas que Aless Lequio comenzó a escribir durante su enfermedad y que ella ha completado con su propio relato, el de una madre rota de dolor. A lo largo de los dos grandes bloques que ha elaborado, recuerda el día que su hijo fue diagnosticado con un Sarcoma de Ewing, cómo fueron los dos años en los que el guerrero de la eterna sonrisa recibió tratamiento y también qué pasó a partir del 13 de mayo de 2020, día en el que el joven falleció y la vida de la actriz y presentadora se apagó, dando lugar a dos situaciones límite que narra con detalle.

Con el nacimiento de su nieta, a la que ha presentado en las páginas de ¡HOLA!, Ana siente que ha vuelto a vivir y que ha llegado una luz de amor a su oscuridad. Hasta que se enteró de que la niña venía en camino, la artista solo seguía adelante con el objetivo de cumplir los deseos que Aless quiso hacer realidad y no pudo. Pero durante estos tres casi años en los que se ha esforzado por continuar movida por esa ilusión, también ha visto cómo el dolor se apodera de ella. Uno de esos momentos tuvo lugar en El Manantial, la casa familiar de Mallorca, tras perder a su hijo y a su madre, que falleció en mayo de 2021.

Ana relata que una calurosa noche de junio soñó con Aless, despertó envuelta en una capa de sudor frío y salió desnuda a la terraza de la vivienda, con vistas al mar. "Me acerqué a la barandilla del acantilado que rodea la casa. [... ] Un salto y acabaría mi pesadilla", escribe. "Solo lo sentía por mi padre al que cuido cada día con el mismo amor y cariño que hubiera hecho mi madre. También por la fundación que creé con tu nombre para investigar el cáncer como me pediste en tus últimos días. Sentía como si mi misión en esta vida ya hubiera terminado, y me llenaba de una felicidad inmensa ese saltito hacia ti", reconoce la artista.

"Me empiné sobre la barandilla del acantilado, podía ver diez metros más abajo las rocas y el azul oscuro del mar iluminado por la luna, mi cuerpo estaba lleno de un amor infinito que me impulsaba irremediablemente hacia el vacío, hacia ti. No tenía miedo a la muerte, y esa ausencia absoluta de miedo a todo me hacía experimentar por primera vez la verdadera libertad. De repente pasó una estrella fugaz, se levantó un viento huracanado que salió de la nada, el mar en calma se transformó en aguas revueltas y su oleaje golpeó furiosamente contra las rocas. ¿Era tu señal, hijo mío? Qué cobarde era. Me perdoné la vida otra vez con la valentía que tú me enseñaste", escribe.

El día que perdió a Aless

La primera vez fue el 13 de mayo de 2020, escasas horas después del fallecimiento de su hijo. Ana volvió al apartamento que había alquilado en la ciudad condal acompañada de sus dos hermanas, Celia y Amalia, y de Alessandro. Recuerda que se encerró en la habitación y, con el móvil de Aless en la mano, leyó el último post que había escrito y que no llegó a publicar. "Me mordía un dolor indescriptible, inhumano y de una naturaleza infinita, necesitaba urgentemente desencadenarme de ese dolor para siempre", dice. Tras esto, salió al balcón porque "tenía todo planeado desde hacía 24 horas, en realidad el día que fui madre, si mi hijo moría antes que yo, me iría con él".

"Un séptimo piso, la decisión era firme. Me empiné sobre la barandilla que no era muy elevada. Si me lanzaba al vacío, seguiría viviendo contigo eternamente; si me quedaba en la tierra, me moriría en vida sin ti. Alcé una pierna, pasándola al otro lado mientras me sujetaba con las manos firmemente a la barandilla. Tenía que darme prisa para que mis hermanas y Alessandro, que lloraban en el salón, no se dieran cuenta de mi ausencia. Entonces me dispuse a empezar el mismo recorrido con la otra pierna", relata. En ese instante, dice, llamaron a la puerta y era Alessandro, que le dijo "¿recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?". Aquellas palabras hicieron que recapacitara e hizo una promesa al cielo: "Lo haré, Aless