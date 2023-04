Ana Obregón habla de don Juan Carlos en su libro: 'Le faltó tiempo para ayudar a una madre desesperada por salvar la vida de su hijo'

Seis meses después de la muerte de su hijo, Ana Obregón desveló en la revista ¡HOLA! que don Juan Carlos y doña Sofía fueron los primeros en lamentar el fallecimiento del joven. "La primera llamada que tuvimos, yo no sé ni cómo estaba porque no podía reaccionar, fue el Rey Juan Carlos. Llamó a Alessandro y le dijo: 'Pásame a Ana, por favor', y, luego, la Reina Sofía. No sé ni lo que les dije, la verdad. Esa llamada me emocionó y estoy muy agradecida", contó. Don Felipe y doña Letizia, por su parte, también se mostraron consternados por la pérdida del empresario. "Al regresar a casa de Barcelona, me conmovió la cantidad de cartas y telegramas de cariño que recibí desde los reyes Felipe y Letizia hasta personas desconocidas, además de todo el apoyo en redes", añadió.

En su libro, que ya está a la venta, la actriz y presentadora recuerda la llamada de don Juan Carlos y doña Sofía. Además, relata un episodio hasta ahora desconocido sobre la ayuda que recibió de don Juan Carlos durante su estancia en Nueva York, donde Aless Lequio se estaba sometiendo a un tratamiento de protonterapia. Ana Obregón recuerda la angustia que su hijo y ella sintieron al saber que su permiso para seguir en la ciudad de los rascacielos estaba a punto de caducar. En ese momento, "llamé al consulado y la embajada española donde amablemente me dijeron que no podían hacer nada a pesar de la carta del hospital informando de que era un caso de vida o muerte de mi hijo, literal", escribe.

Pero no se dio por vencida y se puso en contacto con Alessandro Lequio. "Dado, nos van a deportar y no curaremos a nuestro hijo. Por favor, llama a Felipe, para algo eres su primo o lo que sea, no estoy pidiendo un favor ni cometer un delito, solamente adelantar una cita para que nos den un permiso médico para estar en Estados Unidos. Estoy desesperada, Dado", narra. El aristócrata, tal y como cuenta Ana, así lo hizo. "El rey Felipe tardaba en contestar. Al final, Alessandro llamó a su tía Olimpia, prima hermana del rey Juan Carlos, que se puso en contaco con él, y al rey emérito le faltó tiempo para ayudar a una madre desesperada por salvar la vida de su hijo. Por eso le estoy infinitamente agradecida y no lo olvidaré jamás. A los dos días teníamos la cita, con los informes médicos donde nos ampliaron la estancia en América por motivos médicos".

Los lazos que unen a Alessandro Lequio con la Familia Real española

Alessandro Lequio está emparentado con la Familia Real española, de ahí la llamada de don Juan Carlos y doña Sofía en un momento tan delicado. El aristócrata es hijo de Sandra Torlonia, nieto de la infanta Beatriz de Borbón y bisnieto de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, por tanto, su hijo Aless era tataranieto del monarca y su esposa. Cabe recordar que don Juan Carlos y doña Sofía estuvieron al lado de Alessandro en el entierro de su abuela materna, en noviembre de 2002, y también le mostraron su cariño durante la despedida de su madre, en enero de 2015, enviando sendas coronas al pequeño cementerio de la localidad italiana de Pinerolo, a 70 kilómetros de Turín.