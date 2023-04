Hemos leído el libro de Ana Obregón y esto es lo que cuenta sobre la última voluntad de Aless Lequio

Hoy es un día muy especial para Ana Obregón. Por fin ve la luz El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir Aless Lequio cuando le diagnosticaron cáncer y que la actriz y presentadora ha culminado con un sobrecogedor relato. Una obra que recoge el huracán de sentimientos de una madre ante la pérdida de un hijo y el largo camino que ha recorrido para llegar a la pequeña Ana Sandra. Las 312 páginas del libro comienzan con una preciosa dedicatoria: "Para mi hijo Aless, el amor de mi vida". Y culminan con otro emotivo agradecimiento: "Gracias a Aless, esa estrella brillante lejana que un día fue mi hijo".

- Ana Obregón habla de don Juan Carlos en su libro: 'Le faltó tiempo para ayudar a una madre desesperada por salvar la vida de su hijo'

VER GALERÍA

El chico de las musarañas arranca con una fecha fatídica: 23 de marzo de 2018. Aquel día, la vida de Ana Obregón cambió para siempre mientras iba de camino a la fiesta de fin de rodaje de Paquita Salas, la serie de Los Javis. "Mamá, me muero de dolor, me voy a urgencias", escuchó al otro lado del teléfono. Lo que parecía un simple abceso resultó ser un tumor maligno de diez centímetros, un tipo de cáncer muy raro y agresivo que tenía muy mal pronóstico. "Lloré lágrimas púrpuaras que salían a borbotones porque ese doctor me acababa de arrancar el corazón de cuajo y me estaba desangrando. ¿Cómo se lo iba a decir a mi hijo? ¿Qué iba a hacer?", escribe la actriz y presentadora en su libro.

VER GALERÍA

Alessandro Lequio estuvo presente en todo el transcurso de la enfermedad, que llevó al joven a recorrer los hospitales de Madrid, Barcelona, Nueva York y Nueva Jersey. Según cuenta Ana Obregón en el libro, padre e hijo tenían una relación excelente. "Aless y su padre eran los mejores amigos del mundo. Me asustaba a veces su increíble complicidad, pero me hacía muy feliz no haber impedido que con las tonerías de padres separados estuviera cerca siempre de él".

VER GALERÍA

Además, el aristócrata italiano tuvo un papel clave en el devenir de la actriz y presentadora. Tras la muerte de Aless el 13 de mayo de 2020, el dolor se apoderó de Ana Obregón, tal y como recuerda la actriz y presentadora. "Salí al balcón. Un séptimo piso, la decisión era firme. Me empiné sobre la barandilla que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo", escribe de manera estremecedora.

En ese instante, la voz del colaborador televisivo devolvió a su expareja a la realidad. "Ana, por Dios, abre la puerta. Tienes algo importante que hacer. ¿Recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?". Rápidamente, la actriz y presentadora reaccionó. "Tu padre nunca supo que, en ese momento, tu última voluntad me salvó la vida. Se enterará leyendo estas páginas. Juro que en ese instante mi acto lo veía como una salvación, pero quiero dejar claro que el suicidio no es jamás una opción, ni en la peor de las tragedias que puedas vivir. Es una cobardía", afirma.

La última voluntad de Aless fue la de traer un hijo suyo al mundo. Así se lo pidió a sus padres "una luminosa mañana de finales de abril". "Mamá, papá... Si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer... Por favor", escribe Ana en las últimas páginas del libro. Y así ha sido. "Durante tres años he guardado en secreto tu testamente, ese pacto que hicimos en el hospital que solamente sabíamos tu padre, tus tías y yo. Te prometí que te salvaría y no pude cumplirlo. Te juré en el hospital que cumpliría tu última voluntad, y ese milagro se ha hecho realidad", añade la actriz y presentadora.

La pequeña Ana Sandra vino al mundo el pasado 20 de marzo en Miami y Ana presentó a la recién nacida en las páginas de la revista ¡HOLA!. En el libro la actriz y presentadora define a la niña como "el milagro único jamás contado, fruto del amor infinito de una madre y un hijo, de un amor que traspasa todos los límites, uniendo el cielo y la tierra". Y se despide de los lectores con un mensaje lleno de esperanza después de haber derramado las lágrimas más amargas: "Ahora quiero vivirme".