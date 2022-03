Ana Obregón revela en ¡HOLA! que recibió la llamada de los Reyes tras la muerte de Aless

Desolada e intentando recomponer las piezas de su corazón, Ana Obregón habla en ¡HOLA! de la impresionante lección de vida que le dio su hijo, de su legado y del tremendo dolor que siente desde su muerte. "Ya no me quiero ir porque quiero hacer cosas que Aless quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado", confiesa en la revista de esta semana, que ya está a la venta en tu quiosco habitual.

La actriz y presentadora estuvo al lado de su hijo en todo momento, al igual que Alessandro Lequio. Los dos estuvieron con el joven hasta el final y pasaron juntos su última noche. "Siempre le dije la verdad, menos al final; él ya tampoco preguntaba. Los últimos meses fueron de una crueldad que no se puede explicar", cuenta Ana en la entrevista.

En esta charla, "la más difícil" de su vida, la actriz y presentadora revela que don Juan Carlos y doña Sofía fueron los primeros en lamentar la muerte de Aless. "La primera llamada que tuvimos, yo no sé ni cómo estaba porque no podía reaccionar, fue el Rey Juan Carlos. Llamó a Alessandro y le dijo: 'Pásame a Ana, por favor', y, luego, la Reina Sofía. No sé ni lo que les dije, la verdad. Esa llamada me emocionó y estoy muy agradecida", cuenta. Don Felipe y doña Letizia, por su parte, también se mostraron consternados por la pérdida del joven empresario. "Al regresar a casa de Barcelona, me conmovió la cantidad de cartas y telegramas de cariño que recibí desde los reyes Felipe y Letizia hasta personas desconocidas, además de todo el apoyo en redes", añade Ana Obregón. .

Alessandro Lequio está emparentado con la Familia Real, de ahí la llamada de don Juan Carlos y doña Sofía en un momento tan señalado. El italiano es hijo de Sandra Torlonia, nieto de la infanta Beatriz de Borbón y bisnieto de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, por tanto, su hijo Aless era tataranieto del monarca y su esposa. Don Juan Carlos y doña Sofía estuvieron al lado de Alessandro en el entierro de su abuela materna, en noviembre de 2002, y también le mostraron su cariño durante la despedida de su madre. El rey Felipe, primo segundo de Alessandro Lequio, estuvo representado por el embajador de España en las exequias de Sandra Torlonia, en enero de 2015. Además, tanto él como la reina Letizia y don Juan Carlos y doña Sofía enviaron sendas coronas.

Seis meses sin Aless Lequio

Aless Lequio falleció el 13 de mayo a causa del cáncer que padecía y que afrontó de manera admirable durante los últimos dos años. Sus padres han intentando seguir adelante con su vida, una tarea nada fácil. Afortunadamente, ambos cuentan con el cariño de sus seres queridos para continuar con su día a día. El aristócrata italiano se ha refugiado en su familia y en sus compañeros de trabajo, Ana, por su parte, ha encontrado cierta calma entre los suyos y ahora, tras un tiempo alejada de las cámaras, volverá a ponerse delante de ellas para dar la bienvenida al 2021.

El hermano de Ana Obregón cuenta cómo se encuentra tras medio año sin su hijo Aless

