En ¡HOLA!: Ana Obregón nos abre su corazón, roto en pedazos

Es la entrevista más esperada, pero también "la más difícil" para Ana García Obregón. Hace seis meses que Álex Lequio, tras plantarle valientemente cara al cáncer que le diagnosticaron en marzo de 2018, se despedía de esta vida, dejando detrás una impresionante lección de amor y generosidad. Ahora, su madre, desolada e intentando recomponer las piezas de su corazón, nos habla de la impresionante lección de vida que le dio su hijo, de su legado y del tremendo dolor que la acompaña desde que se ha ido. "Ya no me quiero ir porque quiero hacer cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado", confiesa en la revista ¡HOLA! de esta semana, a la venta ya en tu quiosco habitual como cada miércoles.

- En ¡HOLA!: Ana Obregón, el amor de una madre con Álex en el corazón

-¿Por qué es tan significativo que Ana Obregón presente este año las campanadas?

VER GALERÍA

SI QUIERES LEER EL REPORTAJE COMPLETO, CONSIGUE LA REVISTA A PARTIR DEL MIÉRCOLES EN EL QUIOSCO O COMPRA AQUÍ, DISPONIBLE TAMBIÉN A PARTIR DEL MIÉRCOLES

Álex Lequio, que falleció el pasado 13 de mayo a los 27 años en el hospital Quirón de Barcelona, ha sido y será su gran amor, el hombre de su vida, único en todos los sentidos. Ana Obregón ha recordado en esta entrevista los meses que vivieron Alessandro Lequio y ella al lado de su hjio en el hospital: "Siempre le dije la verdad, menos al final; él ya tampoco preguntaba. Los últimos meses fueron de una crueldad que no se puede explicar". Y también cuenta cómo pasaron la última noche juntos los tres, cómo fue su despedida.

- Ana Obregón comparte el último mensaje que escribió su hijo Álex

Negación, rabia, desolación... han sido seis fatídicos meses, en los que Ana, tal y como explica en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, ha pasado por distintas y dolorosas fases, en las que se ha apoyado en el yoga, la meditación y en sus familiares, así como en el padre de su hijo, Alessandro Lequio, con el que mantiene una estrecha relación y a quien le dedica unas palabras llenas de agradecimiento.

El legado de Álex Lequio

Ahora, la actriz y presentadora quiere cumplir uno de los sueños de su único hijo. Paso a paso, Ana García Obregón quiere continuar el legado de Álex y pondrá en marcha uno de los proyectos que más ilusión le hacían al joven empresario, que ya en 2015 y con tan solo 23 años, fundó su propia empresa, Polar Marketing. El hijo de la presentadora, discreto aunque con paso firme, intentó siempre ayudar a los que, como él, pasaban por una difícil situación, y así su propia madre recuerda en las páginas de ¡HOLA! la labor más solidaria, humanitaria y desconocida de Álex Lequio.

La reaparición de Ana Obregón en las campanadas

Tras estos complicados meses, Ana despedirá este año, el peor de su vida, presentando las campanadas junto a Anne Igartiburu. Será la primera aparición de Ana Obregón en televisión después de meses alejada de todo, recluida en la soledad de su hogar y apartada del bullicio, por lo que explica también en esta esperada entrevista los motivos de su decisión.Y tal y como ella misma aseguró hace una semana, este 31 de diciembre su hijo estará más presente que nunca: "Mi Álex, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti 'MI TODO'. Este año las campanadas resonarán en la eternidad".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.