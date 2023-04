Alessandro Lequio: 'Llevo 25 años casado, yo tengo otra familia. Mi vida es otra'

Alessandro Lequio ha vuelto a ser protagonista de la tertulia de 'El programa de Ana Rosa', en esta ocasión por la publicación, este miércoles, de El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir su hijo Aless Lequio cuando le diagnosticaron cáncer y que Ana Obregón decidió terminar cuando la vida de su hijo se apagó aquel 13 de mayo de 2020.

A Aless solo le dio tiempo a escribir unas pocas páginas, que han sido respetadas íntegramente en su versión original en el libro, y que pueden leerse desde la página 159 a la 231. Unos escritos de los que era conocedor su padre, Alessandro Lequio, tal y como él mismo confesaba hace tan solo unos días. "Yo conozco y tengo las páginas que escribió mi hijo, son 20 páginas que escribió, están muy bien escritas, él escribía muy bien" explicaba Alessandro. "Son reflexiones muy simpáticas, a decir la verdad, poco más te puedo decir porque el resto no lo conozco" añadía el italiano.

Sin embargo, ahora, con el libro en el mercado y viendo que Ana le menciona en varias ocasiones, sus compañeros de programa no han podido evitar preguntarle si su expareja se había puesto en contacto con él para consultarle algunos de los capítulos más delicados de la obra, algo a lo que Alessandro ha contestado diciendo: "Llevo 25 años casado y con una familia. Es que yo tengo otra familia. Mi vida es otra. Yo no tengo porque enterarme de la vida de otra gente. Eso es pasado remoto".

Además, el colaborador televisivo ha señalado que no tiene ningún ejemplar del libro, aunque ha afirmado que se hará con uno de ellos. "No tengo el libro, pero lo compraré. Entiendo que no me hayan mandado ninguno ya que los fondos están destinados a la fundación de Aless (destinada a potenciar la investigación contra el cáncer) por lo tanto me parece bien" señalaba Alessandro.

Sus compañeros de plató tampoco han querido pasar por alto las declaraciones que ha hecho Ana Obregón en la revista ¡HOLA! de esta semana y en las que señala que "habla con Alessandro todos los días", algo a lo que el colaborador respondía: “No hablo de este asunto. Cada uno que piense lo que quiera”. La misma respuesta que ha utilizado cuando le han preguntado si le molestaba que su ex le nombre. "Que cada uno piense lo que quiera" repetía Alessandro.

Y es que Ana también ha señalado en las páginas de nuestra revista que "Alessandro conocerá a la niña" una afirmación que ha suscitado la curiosidad de sus compañeros de programa no han dudado en preguntarle, tras poner de manifiesto su carácter "niñero". Algo a lo que Alessandro respondía diciendo: "Me gustan los míos". Una respuesta, que no dejaba indiferente a Joaquín Prat, copresentador del programa quien antes de dar por finalizada la tertulia señalaba "Con eso ya has dicho mucho".