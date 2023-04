Alessandro Lequio habla del testamento ológrafo de su hijo Aless

Alessandro Lequio ha vuelto a ser protagonista de la tertulia de El programa de Ana Rosa por sus declaraciones en torno al nacimiento de Ana Sandra, hija de Aless Lequio, y el testamento ológrafo de su hijo que ha generado muchos comentarios estos días ante el próximo regreso a España de la presentadora. Hace unos días el aristócrata italiano rompió su silencio para hablar de cómo se sentía tras conocer la llegada al mundo de su nieta, a quien conocíamos en exclusiva en ¡HOLA!

"Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Es muy triste. Y hasta complicado, muy complicado", comenzaba su intervención. "Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir. Pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida, cada uno lleva el luto como puede y como quiere", señalaba con semblante triste. Un silencio del aristócrata que, según Joaquín Prat, habría respetado Ana Obregón por las declaraciones que hacía en público sobre la niña en las que no le mencionaba.

Paloma García Pelayo recordó que en la esperada entrevista que Ana Obregón concedió a ¡HOLA! sí que nombró a Alessandro cuando habló de un testamento ológrafo de Aless. "En las primeras declaraciones oficiales de aquella entrevista, ella dice 'su padre yo estuvimos presentes cuando Aless nos pidió que quería tener descendencia".Y continúa: "Ella lo califica como testamento ológrafo y Ana pone a Alessandro en su boca en ese momento, por lo que sí que lo ha introducido".

Alessandro Lequio quiso hacer una apreciación: "Solo un matiz, creo que se equivoca [Ana Obregón] porque un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado... es un matiz importante". "Pero ella dice que Aless lo dijo verbalmente", continuaba García Pelayo y el colaborador reiteraba: "Ya, pero lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo".

Reproducimos a continuación las declaraciones exactas de la actriz y presentadora en ¡HOLA! "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal".

Esta misma mañana Alessandro Lequio ha vuelto a su puesto como colaborador en el programa y ha aclarado sus palabras sobre las últimas voluntades de su hijo. "Un testamento ológrafo es un documento escrito a puño y letra por el propio testador. Yo en ningún momento he dicho que no existiera el documento, simplemente he dicho que se equivoca ella al explicarlo, nada más". Una declaraciones en las que ha intervenido Ana Rosa Quintana, que ha querido que dejara clara su respuesta. "Es decir, ¿qué existe el documento ológrafo?", le ha preguntado la presentadora, a lo que el aristócrata italiano ha respondido: "Sí, sí, por supuesto, ológrafo".

