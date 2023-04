Primeras imágenes de Alessandro Lequio tras la entrevista en HOLA de Ana Obregón en la que presenta a su nieta

En medio de todo el revuelo que ha causado el nacimiento de la nieta de Ana Obregón, a la que ha presentado en exclusiva en ¡HOLA!, Alessandro Lequio se mantiene al margen del foco mediático. El colaborador televisivo se ha ausentado estos días de su puesto en El programa de Ana Rosa para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. En compañía de su esposa, María Palacios, y de algunas personas de su entorno entre las se encuentra el arquitecto César Vidal, exnovio de la periodista Sonsoles Ónega, ha puesto rumbo a Galicia, uno de sus refugios.

"Con mujer, amigos y amigotes en el gran Peixoto", ha dicho Lequio junto a una imagen en la que aparece muy sonriente tras disfrutar de una comida a base de marisco. El aristócrata italiano (su madre era prima de don Juan Carlos) disfruta de la propuesta gastronómica del citado local en la terraza, que posee unas impresionantes vistas a la Ría de Pontevedra. Este restaurante es una de sus visitas predilectas siempre que viaja al norte. De hecho, en este mismo enclave se fotografió en el verano más difícil de su vida, el de 2020, año en el que perdió a su hijo.

Alessandro ha apostado por el silencio tras la entrevista en la que Ana Obregón presenta a la recién nacida Ana Sandra y explica que la niña no es su hija sino su nieta. Por tanto es también la nieta de Lequio, que es padre de Clemente (nacido de su relación con Antonia Dell´Atte) y la pequeña Ena. "Alessandro, te damos la enhorabuena, ya eres abuelo", ha dicho su compañero Joaquín Prat en directo, sumándose de este modo a las decenas de mensajes que los seguidores le han dejado en sus perfiles.

Obregón, que está actualmente en Miami haciendo todas las gestiones necesarias para poder volver a casa, relata en ¡HOLA! que ha dado este paso siguiendo los deseos de su hijo. Asegura que "le juré que lo iba a salvar y no pude salvarlo" tras ser diagnosticado de un Sarcoma de Ewing, pero sí ha cumplido, según cuenta, "la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo". Estas intenciones, indica, se las trasladó el joven tanto a ella como a su padre poco antes de morir el 13 de mayo de 2020. Ese mismo día la vida de la artista se apagó, pero sacó fuerzas en pleno duelo para iniciar los trámites y llevar a cabo las últimas voluntades del joven. También ha seguido adelante con otros deseos como crear una fundación para promover la investigación del cáncer y la publicación de El chico de las musarañas, libro que su hijo no pudo terminar.

Las palabras de Alessandro

Cuando la semana pasada publicamos las primeras imágenes de Ana saliendo del hospital con la niña, que legalmente es su hija adoptiva, Lequio se mostró cauto al respecto. "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema yo no voy a decir nada ni nada ni nunca. De la gestación subrogada hemos opinado en diversas ocasiones, yo he opinado y hablado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en único sentido, entonces sería absurdo. Yo sé que me vais a respetar, yo os quiero mucho pero así voy a quedar", explicó añadiendo que sí estaba al tanto del proceso que la actriz ha llevado en el más absoluto secreto. Sin embargo, un día después desveló que no conocía ciertos detalles de la llegada al mundo de la pequeña. "Mi conocimiento llega hasta cierto punto", puntualizó.

