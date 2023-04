Joaquín Prat, tras la portada de Ana Obregón en ¡HOLA!: 'Enhorabuena, Alessandro, ya eres abuelo'

La portada de la revista ¡HOLA! en la que Ana Obregón presenta a su nieta ha tenido una gran repercusión. La noticia ha acaparado titulares en todos los medios nacionales y ha abierto informativos y programas. Joaquín Prat, encargado de presentar El programa de Ana Rosa, ha dedicado los primeros minutos del matinal a este tema. "Ana Obregón nos presenta a su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón, hija de su hijo Aless, nieta de nuestro compañero Lequio", ha comenzado diciendo. "Por fin sabemos toda la verdad, aunque ya era casi vox pópuli, sobre esa niña que nació en Miami por gestación subrogada. Cuenta Ana que fue la última voluntad de su hijo Aless", ha añadido.

VER GALERÍA

Después, en la mesa de debate, el presentador ha querido conocer la opinión de los tertulianos. "No sé si estáis más impactados con la noticia que la semana pasada daba ¡HOLA!, que Ana Obregón había sido madre por maternidad subrogada en Miami o si estáis más impactados por la noticia que da hoy en portada la revista ¡HOLA!, que Ana Obregón no es la madre sino la abuela de esa niña, que es hija de su hijo Aless, y, por lo tanto, nieta de nuestro compañero Alessandro Lequio", les ha preguntado. Y en ese instante, Joaquín ha hecho un alto para dirigirse personalmente al aristócrata italiano. "Alessandro, te damos la enhorabuena, ya eres abuelo", ha dicho mirando a cámara.

- EXCLUSIVA. Ana Obregón, abierta a una nueva maternidad: 'Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño llega también algún día'

- EXCLUSIVA. Ana Obregón y su tajante respuesta ante las críticas: ‘Es algo que solamente los padres o madres que han perdido un hijo van a entender perfectamente’

La entrevista más esperada de Ana Obregón

"Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él", ha declarado Ana Obregón en la revista ¡HOLA!. La actriz y presentadora, de 68 años, ha explicado que esta fue la última voluntad de su hijo, que murió de cáncer el 13 de mayo de 2020. "Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer". Además, ha confesado cómo se siente en estos momentos: "He vuelto, he resucitado, he vuelto a nacer".

VER GALERÍA

Alessandro Lequio

La semana pasada Alessandro Lequio, de 62 años, no quiso pronunciarse sobre la decisión de Ana Obregón. "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema yo no voy a decir nada ni nada ni nunca", declaró en El programa de Ana Rosa. "De la gestación subrogada hemos opinado en diversas ocasiones, yo he opinado y hablado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en único sentido, entonces sería absurdo. Yo sé que me vais a respetar, yo os quiero mucho pero así voy a quedar", añadió. Lo que sí confirmó es que, al igual que las hermanas de Ana, Celia y Amalia, Alessandro estaba al tanto del proceso que ha llevado a cabo. "Yo lo sé todo", afirmó.

VER GALERÍA

Sin embargo, un día después desveló que no conocía ciertos detalles de la llegada al mundo de la pequeña y aseguró que está situación le estaba removiendo mucho emocionalmente y que estaba sufriendo. "Yo creo que no sabía parte, porque me están contando cosas de las que no estaba al tanto, evidentemente. Mi conocimiento llega hasta cierto punto", detalló.