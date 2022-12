Sonsoles Ónega y César Vidal ponen fin a su relación tras dos años juntos

Sonsoles Ónega y César Vidal han roto después de casi dos años de relación, tal y como ha adelantado el portal Informalia. Según hemos podido saber, la periodista, de 45 años, y el arquitecto, de 56, llevan varios meses separados. Su historia en común comenzó en las navidades de 2020, después de que la presentadora de Y ahora Sonsoles finalizase su matrimonio con Carlos Pardo, el padre de sus hijos, Yago y Gonzalo.

Por aquel entonces Sonsoles Ónega no buscaba una historia de amor, pero había dejado la puerta abierta -"si quiere entrar, aquí lo estoy esperando"- y así fue. Superado el duelo de la separación, decidió apostar por su incipiente relación con César Vidal Abellás, un arquitecto gallego de 55 años que lidera su propia empresa, VA Arquitectos. Les presentaron unos amigos en común y la presentadora hablaba así de él en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "Estoy a gusto, estoy contenta, estoy feliz", confesó ilusionada.

La pareja siempre llevó su relación con mucha discreción. Aún así, César, pese a pertenecer a un ámbito profesional completamente diferente, se le pudo ver apoyando a su pareja en algunos momentos importantes para ella, como cuando recogió el Bombín de San Isidro, en mayo de 2021, y el arquitecto acudió por primera vez a un acto público con Sonsoles.

La hija de Fernando Ónega afronta una época de cambios a nivel personal, justo después del terremoto desatado por su fichaje por Atresmedia después de décadas en la cadena rival. A pesar del morbo que ha provocado este inesperado cambio, en una entrevista con ¡HOLA! aclaraba que en Mediaset sigue teniendo amigos y no solo competidores: "Claro que he cambiado de cadena, pero no he traicionado a nadie, y claro que tengo a grandísimos competidores al otro lado, pero vamos a convivir todos porque yo siempre he creído que tiene que haber hueco para todos y así será. En las cadenas rivales, tengo muy buenos amigos y eso no se perderá nunca".

Superados los nervios iniciales, cuando aseguró haber perdido dos o tres kilos por el estrés, Sonsoles ha comenzado su nuevo reto con éxito y se afianza en las tardes de Antena 3. En su esfera personal, sus hijos, de 12 y 9 años, son su pilar fundamental.