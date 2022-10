Sonsoles Ónega cuenta qué es lo que le han pedido sus hijos que no haga en televisión

Sonsoles Ónega es madre de dos hijos en edad escolar: Yago, de 12 años y Gonzalo, de 9. La presentadora estrella del nuevo formato de Atresmedia Y ahora Sonsoles se ha sincerado sobre algunas cuestiones como qué es lo que le preocupa a sus hijos de que ella sea uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. La periodista en su última visita a El Hormiguero contó cómo se encuentra tras el debut en su nuevo programa y también cómo lo está viviendo su familia.

La presentadora ha dicho con humor lo único que le han pedido sus hijos que no haga en su programa. "Me han pedido que no baile, porque se avergüenzan", ha admitido entre risas. "Cuando estuve aquí y conté eso de la faja (cuando le hicieron la oferta del programa de Antena 3, ella contó que estaba en faja), al día siguiente no me hablaban. Yo les decía ¿niños? Solo me dijeron '¿cómo cuentas eso?', 'no bailas bien, asúmelo", ha contado entre risas.

El presentador ha querido romper una lanza a su favor y ha admitido que es normal esa reacción porque sus hijos están en esa edad complicada en la que les avergüenza todo lo que hacen sus padres. No obstante, Sonsoles ha dicho que no entiende por qué dicen eso. "Me dicen que no baile y que lo hago muy mal pero yo me veo de bafle", se ha reafirmado, despertando las risas y un gran aplauso entre el público.

De cualquier modo, la presentadora ha querido enviarle un mensaje a los niños y para que lo vean todos sus amigos del cole. "Os quiero mucho", ha dicho Sonsoles a sus hijos. La hija de Fernando Ónega se separó del padre de sus hijos, el abogado Carlos Pardo, en enero de 2020 después de once años de matrimonio. Con el tiempo la periosdista y escritora de novelas recuperó la ilusión al lado de arquitecto César Vidal, también separado, un apasionado de la música y al que le unen sus raíces gallegas porque ella, aunque madrileña de nacimiento, se siente gallega de corazón.