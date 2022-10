Los amuletos con los que Sonsoles Ónega se enfrenta a su nuevo programa y la conexión con Ana Rosa

Hoy es un día muy importante en la vida profesional de Sonsoles Ónega. A las 19:00 horas se estrena su nuevo programa, Y ahora Sonsoles, en Antena 3, y la periodista, que es una mujer muy supersticiosa, ha compartido los amuletos que lleva en el bolso para atraer a la buena suerte. "No he incorporado ninguno nuevo", confesó el pasado viernes en Zapeando, antes de mostrar, uno a uno, los talismanes que siempre viajan con ella. Entre los objetos que guarda está "un corazón de madera pasado por el sepulcro de Jesús en Jerusalén y dos castañas de Mosteiro de Pol, Lugo", el pueblo donde nació su padre, el periodista Fernando Ónega.

También lleva "un batiburrillo con un montón de cruces que se ha hecho una bola, pero ya no lo voy a deshacer, no vaya a ser que al deshacerlo perdamos alguna cosa", explicó; "unas pulseras con piedritas del Camino de Santiago" y "un trocito de cuarzo, que me regaló el hermano de Ana Rosa".

Sonsoles se refiere a Enrique Quintana, un hombre muy discreto que nunca ha salido en televisión, pero que siempre ha acompañado a su hermana en Telecinco. "Es adorable", dijo Ana Rosa en una ocasión, y aseguró que de vez en cuando iba a visitarla al plató para darla un beso. Además de sus lazos familiares, Ana Rosa y Enrique han trabajado juntos durante años en la productora Cuarzo, de ahí la conexión que existe entre los amuletos de Sonsoles Ónega y la que fuera su jefa en Ya es mediodía y Ya son las ocho.

"Llevo cuatro años acumulando y si se me pierde el bolsito ya entro mal en el plató, entro torcidita", puntualizó Sonsoles, revelando así que comenzó a coleccionar amuletos cuando debutó como presentadora en 2018. Además, evita siempre el color amarillo. "Te pueden decir mis compañeros de redacción que como vea un jersey amarillo cortocircuito". De hecho, "el otro día Mar Flores vino a una prueba de amarillo y se rompió la rotuladora, la máquina que mete los rótulos".

El lado supersticioso de Sonsoles Ónega

La superstición de Sonsoles Ónega va más allá. "No puedo ver un gato negro", dijo en El Hormiguero. Y si lo ve tiene que seguir un determinad ritual. "Me he llegado a parar en una cuneta de una autopiesta para abrazarme a un árbol". La periodista reconoce que "esto es muy pesado", pero que así evita "el mal de ojo". "Todo lo que me da la gente yo lo guardo por si acaso", añadió. Incluso habla con su abuela fallecida. "Ella me habla y me dice cosas por la noche. Es una mujer que me ha acompañado toda la vida. Murió el año pasado, pero hablamos, de hecho, me anunció una muerte y se produjo. Y es maravilloso que me hable", declaró.

Por último, subrayó que los números pares eran muy importante para ella. "Voy conduciendo y necesito hacer asociaciones de numeros pares en las matriculas y si no da par busco otra corriendo. No puedo ver un número impar en el volumen de la televisión. Si está a 17 lo pongo a 18". A pesar de su tono de broma, Sonsoles reconoció que ser tan supersticiosa era "horroroso y muy cansado". "Tengo que preocuparme de muchas pequeñas cosas", lamentó.